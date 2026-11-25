Integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, "AMPRAC" se reunieron en la Plaza Niños Héroes, donde llevaron a cabo una manifestación silenciosa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se guardó un minuto de silencio en memoria de aquellas mujeres que han perdido la vida a causa de esta problemática social.



Mencionaron que las mujeres que son víctimas de violencia deben alzar la voz y denunciar este tipo de prácticas con la finalidad de que vivan en un entorno libre de cualquier tipo de violencia.

Por su parte, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó una jornada informativa en el Centro de Bienestar y Paz de Ciudad Madero, con el propósito de orientar a la población femenina sobre los distintos tipos de violencia y los mecanismos disponibles para recibir atención y asesoría.



Durante la actividad se instalaron módulos informativos en los que se proporcionaron herramientas como el violentómetro y la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con la participación de la FENAM, a fin de brindar orientación y acompañamiento a quienes enfrentan alguna situación de violencia.