Sujeto es Detenido Luego de Apuñalar a Persona en Restaurante de Reynosa

Autoridades detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca, luego de atender un reporte sobre una persona lesionada en un negocio de la colonia Rodríguez, en Reynosa.

De acuerdo con la información disponible, el incidente movilizó a corporaciones de seguridad, quienes lograron la detención del presunto agresor en el lugar de los hechos.

Muere Empleada Luego de Agresión de Sujeto en Colonia Rodríguez de Reynosa

Noticia Relacionada: FGR Decomisa Equipos Electrónicos Falsificados en Zona Centro de Reynosa

Arriban Elementos de la FGJT a la Colonia Rodríguez

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley.

#VoceríaInforma



Autoridades detuvieron al presunto agresor tras un reporte sobre una persona lesionada con arma blanca en un negocio ubicado en la colonia Rodríguez, en Reynosa.



Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias… pic.twitter.com/Z8zJ5RmEnD — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 24, 2026

Historias Recomendadas: