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Sujeto es Detenido Luego de Apuñalar a Persona en Restaurante de Reynosa

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Un hombre fue detenido en Reynosa tras ser señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca en un negocio de la colonia Rodríguez.

Sujeto Armado Ingresa a Restaurante en Colonia Rodríguez de Reynosa

Sujeto Armado Ingresa a Restaurante en Colonia Rodríguez de Reynosa. Foto: N+

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Autoridades detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca, luego de atender un reporte sobre una persona lesionada en un negocio de la colonia Rodríguez, en Reynosa.

De acuerdo con la información disponible, el incidente movilizó a corporaciones de seguridad, quienes lograron la detención del presunto agresor en el lugar de los hechos.

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley.

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