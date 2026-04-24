Sujeto es Detenido Luego de Apuñalar a Persona en Restaurante de Reynosa
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Un hombre fue detenido en Reynosa tras ser señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca en un negocio de la colonia Rodríguez.
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Autoridades detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca, luego de atender un reporte sobre una persona lesionada en un negocio de la colonia Rodríguez, en Reynosa.
De acuerdo con la información disponible, el incidente movilizó a corporaciones de seguridad, quienes lograron la detención del presunto agresor en el lugar de los hechos.
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Arriban Elementos de la FGJT a la Colonia Rodríguez
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 24, 2026
Autoridades detuvieron al presunto agresor tras un reporte sobre una persona lesionada con arma blanca en un negocio ubicado en la colonia Rodríguez, en Reynosa.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias… pic.twitter.com/Z8zJ5RmEnD
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