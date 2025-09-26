¿Te Marcó Error el Sitio de Internet? Reportan Caída de Google Hoy 26 de Septiembre de 2025
N+
Usuarios de internet reportan fallas en Google, el buscador más grande del mundo, hoy, 26 de septiembre de 2025
COMPARTE:
Usuarios de internet reportan fallas en Google, el buscador más grande del mundo, hoy 26 de septiembre de 2025, al parecer por la caída en sus servidores.
Cabe recordar que Google también ofrece el servicio de correo electrónico Gmail, la plataforma de YouTube, Google Maps, Google Talk y la red social Google+, por lo que también presentaron fallas.
Durante la últimas 24 horas, los usuarios han reportado fallas en:
- Búsquedas: 60%
- Sitio web: 20%
- Google drive: 20%
Noticia relacionada: Ataques de Fuerza Bruta: La Nueva Forma en que Buscan Robar tus Cuentas WhatsApp y Google
Fallas de Google en México
Los principales reporte de la falla del servicio de Google se han dado en la Ciudad de México y Guadalafara, de acuerdo con Downdetector.
Hasta el momento no hay información oficial sobre qué ocasionó el error, que ha afectado a cientos de usuarios del buscador.
Historias recomendadas:
- Volcanes Activos en la Luna de Júpiter: Así Fue el Descubrimiento de Investigadores de la UNAM
-
Artemis II de la NASA se Prepara para Última Misión de Prueba Hacia la Cara Oculta de la Luna
-
Alimentos Saludables que Debes Comer Hoy Para Ser Feliz; Aumentan Niveles de Serotonina
Con información de N+
Rar