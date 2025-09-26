¿Te Marcó Error el Sitio de Internet? Reportan Caída de Google Hoy 26 de Septiembre de 2025

Usuarios de internet reportan fallas en Google, el buscador más grande del mundo, hoy 26 de septiembre de 2025, al parecer por la caída en sus servidores.

Cabe recordar que Google también ofrece el servicio de correo electrónico Gmail, la plataforma de YouTube, Google Maps, Google Talk y la red social Google+, por lo que también presentaron fallas.

Durante la últimas 24 horas, los usuarios han reportado fallas en:

Búsquedas: 60%

Sitio web: 20%

Google drive: 20%

Fallas de Google en México

Los principales reporte de la falla del servicio de Google se han dado en la Ciudad de México y Guadalafara, de acuerdo con Downdetector.

Hasta el momento no hay información oficial sobre qué ocasionó el error, que ha afectado a cientos de usuarios del buscador.

