ChatGPT-4o: OpenAI Libera Versión Gratuita y Más Rápida de IA

La empresa de Inteligencia Artificial OpenAI, creadora del programa ChatGPT, presentó hoy 13 de mayo de 2024 su nuevo modelo de inteligencia artificial generativa, GPT-4o, la nueva versión gratuita, más rápida y con capacidades mejoradas de su popular 'chatbot', el cual está en el centro de la carrera tecnológica actual.

"Estamos muy, muy entusiasmados de presentar GPT-4o a todos nuestros usuarios gratuitos", declaró en una conferencia de prensa virtual Mira Murati, directora tecnológica de la empresa con sede en California, Estados Unidos.

Según Murati, esta versión de la herramienta "mejora sus capacidades en texto, visión y audio", y que supone un "gran paso adelante" en su facilidad de uso.

La presentación de la empresa que lanzó la revolución de la inteligencia artificial generativa era muy esperada, en momentos en que los gigantes de la tecnología multiplican los anuncios de nuevas herramientas de IA, cada vez más capaces y personalizadas.

"Están la transcripción, la inteligencia y la capacidad de hablar reunidas para aportarles el modo vocal", resumió Murati.

Por su parte, Sam Altman, máximo ejecutivo de OpenAI, destacó en la red social X que GPT-4o, el modelo en que se basa, es el mejor hasta la fecha, "multimodal", y que estará disponible para todos los usuarios, incluidos los del plan gratuito.

"Hasta ahora, los modelos de clase GPT-4 solo estaban disponibles para gente que paga una suscripción mensual. Esto es importante para nuestra misión, queremos poner grandes herramientas de IA en las manos de todos", agregó.

We're opening up access to our new flagship model, GPT-4o, and features like browse, data analysis, and memory to everyone for free (with limits). https://t.co/H2dB6w7Ynz