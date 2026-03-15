Universidad Chapingo, Sede de Preselección de la Copa FutBotMX 2026 Del Mundialito de Robótica

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) participará como sede regional en la etapa de preselección nacional de la Copa FutBotMX 2026, conocida como el “mundialito de robótica”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para acercar a niñas, niños y jóvenes a la ciencia, la tecnología y la innovación.

La Copa FutBotMX es un torneo en el que equipos estudiantiles diseñan, construyen y programan robots capaces de jugar futbol de manera autónoma. Para ello combinan conocimientos de programación, inteligencia artificial, matemáticas y electrónica. Durante las actividades se realizarán partidos amistosos con robots humanoides, exhibiciones de robots industriales en entornos simulados y demostraciones especiales, entre ellas combates amistosos entre robots.

El encuentro principal de la competencia se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en la Ciudad de México y contará con participación nacional e internacional. Equipos de países como Suiza, Francia e Italia ya confirmaron su asistencia.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior. Contempla dos categorías: la categoría ágil, para estudiantes de secundaria y preparatoria, y la categoría abierta, dirigida a jóvenes desde preparatoria hasta licenciatura y niveles superiores. El registro nacional permanecerá abierto hasta el 17 de abril de 2026 a través del portal oficial de la SECIHTI.

A través del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, la UACh desarrollará del 23 de marzo al 26 de junio diversas actividades académicas y de divulgación científica para fortalecer las habilidades tecnológicas de su comunidad. Entre ellas destacan el foro “Rompiendo códigos desde el aula hasta la industria”, dedicado a la participación de las mujeres en la ingeniería, así como ciclos de ponencias y talleres de iniciación en robótica.

Previo a la final nacional, la universidad realizará el 29 de mayo su competencia selectiva interna para definir al equipo que representará a la institución. Chapingo prevé que al menos cuatro equipos participen en la convocatoria, uno de ellos integrado únicamente por mujeres, con el objetivo de impulsar la presencia femenina en áreas de ingeniería y tecnología.

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