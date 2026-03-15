Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 15 de Marzo 2026
N+
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
COMPARTE:
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 15 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
01:31 horas. Se registra cierre total de circulación en el libramiento Amecameca–Nepantla, km 48, dirección Nepantla, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada tras accidente.
01:25 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 36, dirección Acayucan, por incidente derivado del incendio de un tracto camión.
00:28 horas. Se registra cierre parcial de circulación en Veracruz, cerca del km 163+000 de la carretera La Tinaja–Cosoleacaque, por accidente vial.
Historias recomendadas:
- Matan a Integrantes de una Familia en Pénjamo, Guanajuato, Incluido Un Niño de 3 Años
- Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas"
- Mexicanos en EUA Son Muy Solidarios: Sheinbaum; "Nos Caracterizamos por Ese Valor"
ASJ