¿Qué Es la Supercomputadora Coatlicue y Cuánto Costará? Así se Usará en México

México no se quiere quedar atrás en Inteligencia Artificial y Análisis de Datos, este miércoles presentó la Supercomputadora Coatlicue, pero ¿qué es y cuánto costará? En N+ te explicamos de qué se trata el nuevo proyecto tecnológico del Gobierno de México.

El proyecto fue presentado por José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam, este miércoles 26 de noviembre.

Presentada como "La Supercomputadora Pública Mexicana" forma parte del Plan México. Y no es el único proyecto tecnológico del país, pues en paralelo se crea el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona.

¿Qué es la Supercomputadora Coatlicue y para qué sirve?

El Gobierno de México definió la supercomputadora como un equipo hecho de miles de procesadores que trabajan al mismo tiempo en la solución de un problema que usa millones de datos.

De acuerdo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la estructura de una supercomputadora se denomina clúster de computadoras, donde cada elemento (llamado nodo) es un equipo de alto rendimiento y de alta disponibilidad.

La Supercomputadora Coatlicue tendrá 15 mil GPU's, es decir tarjetas de procesamiento gráfico que son ideales para el manejo de imágenes y texto de inteligencia artificial. Además, tendrá 2,500 chasis aproximadamente, lo que permitirá que se alojen los GPU´s. Mismos que se ensamblan en unos gabinetes.

Este equipo requerirá de agua para el enfriamiento, energía eléctrica y conectividad para su funcionamiento y servicios remotos. José Merino compartió que se prevé que esta computadora esté operando en dos años.

Se utiliza para analizar inmensas cantidades de datos para la toma de decisiones, al tiempo que se impulsa el desarrollo tecnológico del país. Y permite avanzar en temas complejos como salud, clima, energía y movilidad.

¿Cuánto costará la Supercomputadora Coatlicue?

José Merino dio a conocer que este proyecto que suma tecnología de punta, tendrá una inversión pública de alrededor de 6 mil millones de pesos. Y la capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo.

Además, se dio a conocer que tendrá un modelo de gestión que implica colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas: IPN, Infotec, Transformación Digital y el IPICYT.

Y la nombró como la Supercomputadora más poderosa de América Latina. De modo que Coatlicue estará por arriba de Pégaso de Brasil; Santos Dumont de Brasil; Gaia de Brasil, Clementina XXI de Argentina y Yuca que se ubica en la Universidad de Sonora, en México.

Sin embargo será hasta enero de 2026 cuando se dé a conocer la ubicación exacta de la supercomputadora, cuyo tiempo de construcción será de 24 meses.

¿Qué problemas resolverá la Supercomputadora Coatlicue?

Esta supercomputadora será operada por mexicanos que recibirán formación previa en el Centro de Supercómputo de Barcelona. Entre ellos científicos mexicanos, investigadores de centros públicos y estudiantes emprendedores.

Problemas públicos que requieren de alta capacidad de cómputo

Realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos

Ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores

Dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada, para crear un modelo sustentable.

Usos Públicos que tendría esta Supercomputadora

Predicciones Climatológicas y de desastres naturales

Plantación de Siembras para mejorar las cosechas y la gestión de alimentos

Procesamiento de imágenes del suelo y subsuelo para exploración y producción de gas y petróleo

Planificación del consumo de energía para ahorrar electricidad

Procesamiento de grandes volúmenes de datos de aduanas y facturas para prevenir casos de corrupción y evasión fiscal

