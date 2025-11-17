Paul McCartney Lanza "Bonus Track", Canción sin Sonido en Protesta contra la IA

El legendario músico británico, Paul McCartney, lanzará el próximo mes una pista musical silenciosa como parte de un álbum silencioso en protesta contra la Inteligencia Artificial (IA).

Otros artistas, como Hans Zimmer y la cantante Kate Bush, se han unido al proyecto, destacando los peligros que, según afirman, la Inteligencia Artificial (IA) representa para las industrias creativas.

Video relacionado: Los Beatles Anuncian Antología 4 con 13 Demos Inéditos y 191 Canciones

Video. ¿Paul McCartney Visitó a Phil Collins en el Hospital? Esto Sabemos de las Fotografías Virales

La contribución de McCartney al álbum "¿Es esto lo que queremos?" llama la atención sobre el impacto de las propuestas gubernamentales podrían tener en el sustento de los artistas, declararon los artistas responsables del proyecto.

Titulada "Bonus Track", se trata de una grabación de dos minutos y 45 segundos de un estudio vacío.

¿Cuántos artistas participarán en el álbum silencioso?

Más de mil artistas, entre ellos Annie Lennox, Damon Albarn y Jamiroquai, han colaborado en este álbum silencioso, que se lanzó por primera vez en febrero. Acusan que los cambios legislativos del gobierno "facilitarían el entrenamiento de modelos de IA con obras protegidas por derechos de autor sin licencia".

Los cambios "obligarían a los artistas a 'rechazar' voluntariamente el robo de su obra, invirtiendo así el principio fundamental de la ley de derechos de autor".

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ya había declarado que el gobierno necesita encontrar el equilibrio adecuado entre los derechos de autor y la IA, al tiempo que señaló que esta tecnología representa una gran oportunidad.

Según un estudio de UK Music:

2 de cada 3 artistas y productores temen que la IA represente una amenaza para sus carreras.

9 de cada 10 encuestados exigieron que se protegiera su imagen y su voz, y pidieron que las empresas de IA pagaran por el uso de sus creaciones.

¿Quién es Paul McCartney?

Paul McCartney, nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Es un cantante, compositor, bajista, poeta y pintor británico. Su trabajo con los Beatles en la década de 1960 contribuyó a elevar la música popular, trascendiendo sus orígenes en la industria del entretenimiento, y a transformarla en una forma de arte creativa y altamente comercial.

Además, es uno de los solistas más populares de todos los tiempos, tanto por las ventas de sus discos como por la asistencia a sus conciertos. Al igual que sus compañeros de los Beatles, George Harrison y Ringo Starr (Richard Starkey), McCartney creció en una familia obrera tradicional del norte de Inglaterra, con una extensa familia que visitaba con frecuencia la casa en el número 20 de Forthlin Road, en el barrio de Allerton, Liverpool (actualmente propiedad del National Trust).

Con cerca de 60 discos de oro y más de 100 millones de sencillos vendidos a lo largo de su carrera, McCartney es, sin duda, el intérprete y compositor de música popular con mayor éxito comercial.

vendidos a lo largo de su carrera, McCartney es, sin duda, el intérprete y compositor de música popular con mayor éxito comercial. El tema de los Beatles de 1965 , “Yesterday” (compuesto íntegramente por McCartney e interpretado a solas con un cuarteto de cuerdas), se ha reproducido seis millones de veces en la radio y la televisión estadounidenses.

, “Yesterday” (compuesto íntegramente por McCartney e interpretado a solas con un cuarteto de cuerdas), se ha reproducido seis millones de veces en la radio y la televisión estadounidenses. Además, con más de 3 mil versiones , es también la canción más grabada de la historia.

, es también la canción más grabada de la historia. En 2010, McCartney recibió el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la Canción Popular, y ese mismo año fue homenajeado en el Centro Kennedy. Fue nombrado Compañero de Honor en 2018.

McCartney es un firme defensor del vegetarianismo y los derechos de los animales, y participa activamente en campañas para aliviar la deuda de los países menos desarrollados, eliminar las minas antipersona y prevenir la caza de focas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI