Usuarios Reportan Caída de Bait y Otros OMV de Altán Redes Hoy 13 de Noviembre 2025; ¿Qué Pasó?

Usuarios de redes sociales reportaron la tarde de este jueves 13 de noviembre la caída del servicio del operador móvil virtual (OMV) Bait, la telefónica de Walmart, y otras compañías que usan la Red de Todos (antes Red Compartida) de Altán Redes.

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, cerca de las 13:30 horas de la tarde se registró un pico de más de mil 700 informes relacionados con problemas con la red de Bait.

¿Cuáles son las fallas reportadas y en dónde?

El problema más reportado, con 87% de los reportes de usuarios, era la falta de señal, seguido por fallas con la conexión a internet móvil y de telefonía.

La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Mérida

León

Puebla

¿Qué pasó con el servicio de Bait?

Hasta el momento, ni Bait ni Altán Redes, la empresa mexicana responsable de diseñar, desplegar, operar y comercializar la Red de Todos, han informado sobre la causa de las fallas.

La Red de Todos inició operaciones comerciales en marzo de 2018 mediante la celebración de su primer contrato para la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones.

Desde entonces, Altán Redes ha firmado 38 contratos con más de 29 clientes, entre ellos Bait, que actualmente es el OMV con la mayor cantidad de suscriptores en México.

