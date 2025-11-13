BBC se Disculpa con Trump por Manipular un Discurso; Esto Dijeron de la Demanda por Difamación

La cadena británica BBC ha ofrecido disculpas al presidente estadounidense Donald Trump por editar de manera engañosa un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, aunque mantiene su posición frente a una posible demanda por difamación.

El documental "Trump: A Second Chance?", emitido días antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, unió tres citas de dos secciones diferentes del discurso, pronunciadas con casi una hora de diferencia, creando la impresión de que Trump instaba a sus seguidores a marchar y "luchar como el infierno". La edición omitió secciones donde Trump pedía manifestaciones pacíficas.

Además, la BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Trump, el segundo hasta la fecha. Según el diario The Telegraph, la cadena difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del republicano asaltaron el Capitolio en Washington.

El presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció que la forma en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. Este incidente ya ha provocado la dimisión del director general Tim Davie y la directora de noticias Deborah Turness por lo que la cadena calificó como un "error de juicio".

Esto declaro Davie al anunciar su renuncia, reconociendo que la BBC ha cometido errores costosos:

Tenemos que luchar por nuestro periodismo

¿Qué pide un abogado de Trump a la BBC?

Un abogado de Trump exige a la BBC que se retracte, se disculpe y compense al expresidente por el daño causado, amenazando con una acción legal por mil millones de dólares si no se cumple para el viernes.

Expertos legales señalan que Trump probablemente ha excedido el plazo de un año para presentar una demanda por difamación en Reino Unido, aunque podría intentarlo en varios estados estadounidenses.

La secretaria de Cultura de Reino Unido, Lisa Nandy, defendió a la institución señalando que:

en un momento en que las líneas entre hechos y opiniones, noticias y polémicas, se están difuminando peligrosamente, la BBC se mantiene aparte

La BBC es una institución nacional centenaria que enfrenta presiones crecientes en una era de polarización política y cambios en los hábitos de consumo mediático. Financiada mediante una licencia anual de 174,50 libras (230 dólares) pagada por todos los hogares que ven televisión en directo o cualquier contenido de la BBC, la emisora es frecuentemente objeto de debate político.

El gobierno británico iniciará pronto el proceso decenal de revisión de la carta rectora de la BBC, que expira a finales de 2027. Nandy afirmó que el gobierno garantizará que la BBC esté "financiada de manera sostenible y mantenga la confianza del público", sin especificar si la tasa de licencia podría reducirse o eliminarse.

Con información de AP.

