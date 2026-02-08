Inicio Tecnología ¿Se Cayó X Hoy 8 de Febrero 2026? Reportan Fallas en Red Social en Medio de Super Bowl

¿Se Cayó X Hoy 8 de Febrero 2026? Reportan Fallas en Red Social en Medio de Super Bowl

|

N+

-

A través de Downdetector se han reportado problemas para cargar el feed, conexión de servidor y la app.

Caída de X

Caída de X. Foto: Reuters

COMPARTE:

En medio de una álgida interacción en redes sociales por el Super Bowl, se reportaron fallas en X, antes Twitter, este domingo. ¿Se cayó X? Te contamos los detalles en N+.

¿Se cayó X hoy?

Alredor de las 19:30 horas aumentaron a 877 los reportes por fallas en X en la plataforma Downdetector. Problemas para cargar el feed, conexión de servidor y la app, están entre las causas del problema.

Noticia en desarrollo.

Redes Sociales
Cargando...
Inicio Tecnología Se cayo x hoy 8 de febrero 2026 reportan fallas red social twitter cargar resultados