¿Se Cayó X Hoy 8 de Febrero 2026? Reportan Fallas en Red Social en Medio de Super Bowl
|
N+
-
A través de Downdetector se han reportado problemas para cargar el feed, conexión de servidor y la app.
COMPARTE:
En medio de una álgida interacción en redes sociales por el Super Bowl, se reportaron fallas en X, antes Twitter, este domingo. ¿Se cayó X? Te contamos los detalles en N+.
¿Se cayó X hoy?
Alredor de las 19:30 horas aumentaron a 877 los reportes por fallas en X en la plataforma Downdetector. Problemas para cargar el feed, conexión de servidor y la app, están entre las causas del problema.
Noticia en desarrollo.