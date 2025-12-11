¿A Qué Hora y Dónde Ver The Game Awards 2025 Hoy? Transmisión En Vivo del Premio GOTY en México

La industria de los videojuegos organiza uno de los festejos más destacados de cada año. Y es que esta noche se entregan los premios de The Game Awards 2025.

Este evento, ya es un referente para reconocer al Juego del Año (GOTY). La ceremonia premia a lo más sobresaliente de la industria a lo largo del periodo de evaluación, que en este caso, son los videojuegos lanzados en 2025.

La premiación de The Game Awards 2025 se realiza mediante plataformas de transmisión, expansiones interactivas y votaciones dentro del videojuego Fortnite. También presenta avances e innovación en accesibilidad. Si quieres saber el horario y dónde ver la transmisión en México, aquí te decimos.

¿Cuáles son los nominados a juego del año de The Game Awards 2025?

La lista de finalistas para el GOTY 2025 incluye seis títulos. Estos juegos representan la diversidad de creación que muestra la industria. La selección incorpora juegos indies con impacto cultural y franquicias que son conocidas en todo el mundo.

Los nominados a juego del año son:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Otras categorías de The Game Awards

La entrega de premios The Game Awards tiene más de 25 categorías. El jurado que determina a los nominados se compone de un grupo de más de 100 organizaciones de medios de comunicación de videojuegos e influencers de todo el mundo.

Algunas de las nominaciones que destacan son:

Juego Más Anticipado: Los finalistas de esta categoría incluyen a Grand Theft Auto 6, The Witcher 4 y Marvel’s Wolverine.

Mejor Dirección: Los títulos que compiten incluyen a Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Split Fiction y Hades 2.

Mejor Adaptación: La lista incluye a The Minecraft Movie, Devil May Cry, Until Dawn y The Last of Us: Temporada 2.

Mejor Interpretación: Los nominados en este rubro incluyen a Ben Starr y Jennifer English (por Clair Obscur: Expedition 33), y Troy Baker (por Indiana Jones and the Great Circle).

The Game Awards, además de la entrega de premios, presenta estrenos mundiales, como tráilers y avances. También se realizan anuncios de juegos nuevos.

Además, la ceremonia incluye presentaciones musicales, entre otras. Como te adelantamos, el público tiene acceso a activaciones y votaciones mediante el juego Fortnite. El co-stream masivo en Twitch acompaña la transmisión oficial.

¿A qué hora y dónde ver The Game Awards 2025 gratis en México?

La gala de The Game Awards 2025 se lleva a cabo este jueves 11 de diciembre. El lugar de la celebración es el Peacock Theater en Los Ángeles.

Para el público que reside en México, la transmisión inicia a las 6:30 p.m., este horario corresponde al tiempo del centro de México. El público espera conocer a los ganadores de las 25 categorías que componen The Game Awards 2025.

La transmisión del evento está disponible a través de diversas plataformas de streaming. Los canales oficiales del evento permiten seguir la ceremonia en vivo y de forma gratuita.

Los canales oficiales de Twitch y YouTube de The Game Awards ponen la transmisión al alcance de la audiencia.

Twitch actúa como sede oficial del streaming y ofrece la transmisión en resolución 2K (1440p). Además, la plataforma permite que miles de creadores de contenido co-transmitan el programa, es decir, que tomen la señal y comenten desde sus propios canales.

YouTube también es una opción para ver la transmisión gratuita y en vivo desde donde estés.

