Así Usan la Inteligencia Artificial los Mexicanos: Expansión, Brechas y Desafíos

¿Qué tienen en común un sacerdote, un actor y un funcionario penitenciario? Todos, según datos de Anthropic, usan inteligencia artificial en su trabajo cotidiano. No son profesiones que uno se imaginaría usando una tecnología que está cambiando el mundo todos los días, y sin embargo ahí están, usando las mismas herramientas que los desarrolladores de software y los investigadores.

A inicios de 2023, pocas semanas después del lanzamiento de ChatGPT, la mayor parte de la gente apenas empezaba a escuchar el término "inteligencia artificial". En el sector tecnológico lo veían como el resultado de años de investigación; para todos los demás era, todavía, algo muy ajeno. Fue así que, poco a poco, muchos profesionistas empezamos a usarla: algunos para resumir textos, otros —como yo— para resolver dudas de código.

Video relacionado: Alma vs. Algoritmo: Analizan Ética de la Inteligencia Artificial en Documental

Esto resultó verdaderamente revolucionario para quienes aprendimos a programar en la universidad, porque hasta entonces nuestras preguntas las respondía algún usuario desconocido en un blog de internet en inglés que había tenido la misma duda cinco u ocho años antes. De pronto, teníamos algo que nos respondía en el momento, en nuestro idioma y con nuestro contexto; donde podías pasar horas buscando un error, la IA te lo solucionaba en segundos.

El uso se fue extendiendo a otras comunidades y profesiones. Las empresas empezaron a implementarlo en sus flujos de trabajo. Luego llegaron más modelos: Google lanzó Gemini, X lanzó Grok, Anthropic lanzó Claude. Y lo que comenzó como una novedad tecnológica se convirtió en una pregunta más amplia: ¿cómo está usando México esta herramienta?

¿Para qué usan la IA los mexicanos?

De acuerdo con datos de Anthropic, el uso de IA está altamente fragmentado para distintas tareas. Las más frecuentes entre usuarios mexicanos son los trabajos académicos (6.6%), el desarrollo web (3.9%) y el soporte de hardware y software (3.6%).

¿Para qué usan la IA los mexicanos? Fuente: N+ con datos de Anthropic

Pero, como ya señalamos, el uso va mucho más allá de los perfiles tecnológicos. El mismo reporte identifica sectores inesperados que están incorporando la IA en su día a día: clero, actores, personal de guarderías, trabajadores de spa y funcionarios del sistema penitenciario. Esta diversidad refleja cómo la tecnología se está extendiendo a todos los ámbitos sociales.

La IA en las aulas

Ante el crecimiento acelerado del uso de estas herramientas, la Secretaría de Educación Pública realizó un estudio sobre su uso y percepción en la educación superior en el país. Los resultados son contundentes: el 60% de los docentes y el 66% de los estudiantes de universidad utilizan inteligencia artificial de manera cotidiana.

Además, 8 de cada 10 estudiantes recurren a ella para generar textos, un dato relevante si se considera que el sistema educativo en México aún evalúa, en gran medida, el conocimiento a partir de la producción escrita individual.

Más del 60% de los estudiantes usan la IA de forma cotidiana. Fuente: ENIAG 2025

En ese mismo contexto, el 91% de los docentes y el 76% de los estudiantes de educación superior reconocen una necesidad urgente de capacitarse en el uso de esta tecnología. El reto, al parecer, no está solo en si se usa o no, sino en cómo usarla de forma responsable.

8 de cada 10 estudiantes usan IA para escribir textos. Fuente: ENIAG 2025

Una revolución de escala global

Para entender la magnitud del fenómeno, conviene mirar los números globales. Entre febrero y marzo de 2026, ChatGPT registró 5.7 billones de visitas; le siguen Claude con 613 millones, Grok con 326 millones y Character con 192 millones. Lo que hace 3 años parecía un tema etéreo para gran parte de la sociedad, ahora forma parte de la vida cotidiana en todo el mundo.

Video relacionado: CONALEP Querétaro Apuesta por Inteligencia Artificial y Robótica con MIRAI

México: en la región, pero rezagado a nivel global

En ese contexto de crecimiento acelerado, México no se ha integrado al mismo ritmo que otras economías. Nuestro país ocupa alrededor del décimo lugar en América en la adopción de esta tecnología. Los primeros puestos los ocupan Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, donde el uso ha crecido con mayor rapidez.

El dato no es aislado porque México es la cuarta economía más grande del continente. Y aún con ello, la adopción de inteligencia artificial avanza a un menor ritmo. Esto tiene que ver con la infraestructura: mientras México tiene 65 centros de datos, Chile tiene 66, Brasil 205, Canadá 287 y Estados Unidos 4 mil 184, según datos de Statista.

Video relacionado: Inteligencia Artificial, ¿Peligro para el Mundo?

La mayoría de los centros de datos en México están en el Bajío, donde los retos son, por un lado, ampliar la disponibilidad de energía, según lo expresado por la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), y, por el otro, atender la demanda de agua en zonas que podrían quedar expuestas.

Mientras la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida cotidiana, en las aulas, en las oficinas, en los conventos y en los reclusorios, el reto no está solo en usarla, sino en aprender a hacerlo de forma crítica, responsable y efectiva.

Historias recomendadas: