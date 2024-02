Así puedes aprovechar al máximo las hojas del apio

Foto: Pixabay

Usos y beneficios de las hojas del apio

Pesto: En lugar de utilizar albahaca, agrega hojas de apio; si bien perderá un poco el toque tradicional, le dará un sabor totalmente distinto

Condimento: De igual manera, puedes sustituir el perejil en tus distintos platillos por las hojas de este vegetal; asimismo, puedes agregarlo a las salsas

Huevos: Agregar hojas de apio le dará un sabor único a los huevos, solo pícalos finamente y añadelos a la mezcla

Eles uno de los vegetales que no suelen aprovecharse al máximo: esto debido a que solo se utiliza el tallo y se desechan las hojas. Una de las principales ventajas de consumirlas es que son bajas en calorías: aproximadamente 100 gramos aportan 34.8 de éstas.Además de esto, las hojas del apio son buenas para fortalecer la salud ósea, ayudan a favorecer las funciones musculares y el sistema nervioso central. Por ello, es importante que no te deshagas de éstas ya que pueden ser beneficiosas para su bienestar.En esta ocasión, te diremos algunos usos que les puedes dar a las hojas de este vegetal; toma nota y no desperdicies gran parte de este alimento nutritivo para la salud.¿Consumes frecuentemente el apio? Estos son algunos usos que le puedes dar a las hojas del vegetal:https://youtu.be/mvhrsFRcgm4Recuerda desinfectar correctamente esta parte del apio para su consumo: puedes hacerlo con agua y jabón.