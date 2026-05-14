¿Cómo Agregar a N+ a tus Fuentes Preferidas de Google y Leer Todas las Noticias de Última Hora?

Entérate de las noticias de última hora al seleccionar a N+ en tus "Fuentes Preferidas" de Google. Te decimos paso a paso cómo completar la configuración para que no te pierdas ninguna de las historias del día a día, reportajes, análisis e información que te importa.

Por si aún no lo habías notado, Google habilitó una nueva función en el buscador que te devuelve el control control sobre el contenido que consumes y las fuentes que eliges ver.

Por lo que tú eliges qué medios tienen mayor presencia en tus resultados de búsqueda y por supuesto en la sección de "Noticias Destacadas", lo que sin duda implica un cambio en la forma en que se organiza el contenido periodístico.

Aunque la herramienta de "Fuentes Preferidas" se encuentra disponible a nivel global, la experiencia es personal, por lo que tú eres quien debe configurar desde la página del buscador.

¿Cómo configurar a N+ entre tus Fuentes Preferidas de Google?

Si tu prioridad es la calidad periodística, la veracidad de la información y enterarte de los hechos de última hora, debes configurar a N+ entre tus "Fuentes Preferidas" de Google.

Existen dos métodos, y los pasos son los siguientes:

Directamente desde Preferencia de Fuentes de Google

Haz clic en el enlace Preferencia de Fuentes: https://www.google.com/preferences/source?q=nmas.com.mx

Busca a "N+"

Cuando aparezca la dirección nmas.com.mx selecciona la casilla de la derecha

Actualiza los resultados y listo, N+ estará entre tus fuentes preferidas.

En esta pantalla debes seleccionar a N+ entre tus Fuentes Preferidas de Google para que el contenido te aparezca en Noticias Destacadas.

Desde los Resultados de Búsqueda en Noticias Destacadas

Al buscar información sobre una noticia de última hora en Google, te aparecerá un módulo de "Noticias Destacadas o Top Stories".

Haz clic en el icono de "Fuentes Preferidas" que aparece justo a la derecha

Coloca nmas.com.mx en la barra de búsqueda y marca la casilla.

Actualiza los resultados y listo, N+ estará entre tus fuentes preferidas.

Así aparece N+ en tu panel de Noticias Destacadas en Google, donde debes ubicar el símbolo de "Fuentes Preferidas".

Al seguir estos pasos aseguras que los análisis y noticias de N+ te aparezcan de primera mano. Más allá de los cambios de algoritmo o reorganización de los resultados de búsqueda de Google.

La información que te importa en un mismo lugar: Política, Internacional, Entretenimiento, Deportes, Seguridad y tus historias del día.

¿Por qué es importante agregar a N+ entre tus Fuentes Preferidas de Google?

Además de tomar el control sobre la información que consumes, priorizas los sitios de noticias que consideras confiables para que sus artículos, reportajes y análisis te aparezcan con mayor frecuencia en la sección de "Noticias Destacadas",

De modo que al agregar a N+ como tu fuente favorita, no sólo depositas tu confianza en el periodismo, sino que Google también te dará una sección dedicada a "Tus Fuentes", en algunos resultados de búsqueda.

Con este paso, Google asegura que tendrás el doble de posibilidades de ingresar al mismo sitio después de seguir este proceso.

Toma en cuenta que hasta ahora, las personas han seleccionado más de 200 mil sitios únicos como Fuentes Preferidas.

John Wiley, vicepresidente de Audiencias de Google dijo que ha notado que este nivel de personalización de la página de resultados, genera una interacción más constante del usuario a lo largo del tiempo.

Así, aunque la forma de consumir información cambie con la vorágine del mundo digital, N+ mantiene el compromiso con el periodismo de calidad y la convicción de entregarte reportajes, artículos y análisis de última hora.

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