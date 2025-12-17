La Última. ¿Cuándo Es la Luna Nueva De Diciembre 2025 y Cuáles son las Fechas de Próximas Fases?

Estamos a unos días que termine el año y con ello también se acerca la última luna nueva del año, que no solo inicia una fase lunar, sino que también marca el comienzo de un ciclo para muchas personas. Por ello, en N+ te decimos cuándo es la Luna nueva de diciembre 2025 y las fechas clave de las próximas fases lunares.

Y es que si eres asiduo observador de los fenómenos astronómicos, seguramente sabrás que una de las fases lunares más populares es la Luna llena, que con sus espectaculares postales atrapa la atención mes con mes.

No obstante, para este mes la luna nueva representa, para muchas personas, algo más que una simple fase, pues también es un nuevo comienzo, un momento de renovación, al ser la última del año y la apertura para el próximo ciclo, que representa —en este caso— la llegada del 2026.

Video: Luna Fría Ilumina el Cielo de CDMX Hoy Viernes: Última Superluna Llena del 2025

¿Cuándo es la Luna nueva de diciembre 2025?

La próxima Luna nueva será el sábado 20 de diciembre 2025, durante la madrugada del viernes 19 de diciembre

En dicha fase, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y sale junto con el Sol. El lado de la Luna que enfrenta a la Tierra no está iluminado, por lo que es oscuro y no se puede observar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, siglas en inglés) señala que "esta es la fase invisible de la Luna", con la cara nocturna mirando a la Tierra.

En esta fase, la Luna se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol, saliendo y poniéndose con él. La cara iluminada no solo está de espaldas a la Tierra, ¡sino que también está en la superficie durante el día! Recuerde que, en esta fase, la Luna no suele pasar directamente entre la Tierra y el Sol debido a la inclinación de su órbita. Solo pasa cerca del Sol desde nuestra perspectiva terrestre.

Para las personas que practican la espiritualidad, la Luna nueva es a menudo considerada como un momento de renovación y nuevos comienzos.

¿Cuáles son las fechas fases lunares?

Luna Nueva: 20 de diciembre

Primer Cuarto: 27 de diciembre

La siguiente Luna llena es la de enero de 2026 será el sábado 3 de enero, y será una Superluna, conocida como la "Luna del Lobo".

