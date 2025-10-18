Torenza, ¿Dónde Queda el País de la Mujer Viral con Pasaporte?

El video que circula en redes sociales, en el que una mujer muestra un pasaporte de un país llamado 'Torenza', sigue generando debate en Internet.

La grabación, que ha sido compartida por miles de personas, ha provocado cuestionamientos sobre la existencia real de esa nación, mientras que especialistas en tecnología aseguran que se trata de un montaje digital realizado con inteligencia artificial.

Incluso, los amantes de las conspiraciones han asegurado que se trata de una viajera del tiempo o de otro mundo.

¿Qué pasa en el video viral de la mujer de 'Torenza'?

En el video, la mujer aparece vestida con una túnica larga y cubierta hasta la cabeza. Supuestamente se encuentra en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos, donde fue detenida tras llamar la atención de las autoridades por el pasaporte que portaba.

La escena viral ha alimentado teorías conspirativas acerca del origen del país Torenza y su presunta existencia en un mundo paralelo o en otros tiempos.

Torenza, ¿Dónde queda el país de la mujer viral del pasaporte?

Debido a que expertos en medios digitales aseguran que se trata de un video viral hecho con IA, Torenza no figura en ningún mapa oficial.

Es decir, 'Torenza' no queda en ningún lugar del planeta, por lo que mucho menos es un país reconocido oficialmente.

Y es que el video fue elaborado mediante una inteligencia artificial avanzada, lo que permite crear escenas y personajes con realismo, aunque todo indica que la grabación es falsa.

Quien creó el video al parecer tenía la intención de generar controversia y explorar el concepto de viajes en el tiempo, una temática popularizada por series y películas.

El incremento en el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos visuales realistas plantea riesgos de desinformación, por lo que se recomienda siempre verificar la autenticidad de imágenes y videos virales antes de compartir, para evitar las noticias falsas.

