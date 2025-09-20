El 21 de Septiembre, Día de Dar Flores Amarillas: ¿Por Qué Se Regalan en México y A Quiénes?

Desde hace unos años se regalan las famosas flores amarillas el 21 de septiembre, pero aún muchas personas no saben su significado o la razón por la que esto ocurre, por eso, acá te decimos por qué se dan rosas este día en México y a quiénes les entregan dicho obsequio en 2025.

Además de septiembre, hay otro día específico para dar flores amarillas, por eso en una nota ya te dijimos por qué se entregan el 21 de marzo y cuáles son las mejores frases para regalar rosas en esta fecha.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en México?

El significado de dar rosas amarillas se debe a la canción "Flores Amarillas" y un episodio de Floricienta, una telenovela sudamericana que salió en 2004, donde la protagonista recibe un obsequio floral de su pretendiente en el Día de la Primavera, que en Argentina se celebra justamente el 21 de septiembre.

Pese a que la tradición de dar flores amarillas el 21 de septiembre ocurre en Argentina y gran parte de Sudamérica, en México y otras partes de Latinoamérica decidieron adueñarse de dicha costumbre, por eso los mexicanos empiezan a volver cotidiano el hecho de regalar rosas de color amarillo en esa fecha.

¿A quiénes les dan flores amarillas el 21 de septiembre?

Si nos guiamos por la tradición, las flores amarillas se regalan a un ser amado, es decir a un novio, novia, esposa o esposo, o a tu crush, es decir a esa persona que te gusta, pero aún no te animas a confesárselo. Pero con el paso de las años esta tendencia se modificó, sobre todo en México, pues ahora muchas personas aprovechan el día para entregar rosas a sus amigos o amigas, así como a familiares cercanos. El objetivo es demostrarle a esos seres lo especiales que son en nuestras vidas.

Ahora que ya se sabe el significado de dar flores amarillas el 21 de septiembre en México, seguramente muchas personas van a querer regalarle un ramo de rosas a ese ser amado en este 2025.

