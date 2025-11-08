El 9 de Noviembre, Día de las Flores Moradas: ¿A Quiénes se Dan y Por Qué se Regalan en México?

Llegó el momento en que las personas regalan las flores moradas el 9 de noviembre, pero aún hay muchas personas que no entienden el motivo ni su significado, por eso acá te decimos por qué se dan este tipo de rosas este día en México y a quiénes les van a entregar su ramo en 2025.

Hace unas semanas surgió al duda de cuál es el día de las flores moradas, pues uno dicen que se regalan el 9 de octubre y otros el 9 de noviembre, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se dan y qué significan para el mundo estas rosas.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 9 de noviembre en México?

El significado de dar flores moradas se debe a la canción "Un ramito de violetas", escrita lanzada por la cantante española Cecilia, en 1974.

La letra de dicha melodía narra la historia de una mujer que recibe un ramo de violetas cada 9 de noviembre. Un detalle considerado elegante y misterioso, que le devolvió la alegría, pero sin saber de quién provenía. Por eso, se volvió tradición que las personas le regalen flores moradas.

¿A quiénes les dan flores moradas el 9 de noviembre?

Si nos guiamos por la letra de la canción, las flores moradas se le regalan a la persona que te gusta, tu crush, enamorado o enamorada, con el objetivo de que te animes a confesarle que te gusta. También puedes darle su ramo a esa persona especial, simplemente para hacerle saber lo especial que es en tu vida.

Ahora que ya se sabe el significado de dar flores moradas el 9 de noviembre en México, seguramente muchas personas van a querer regalarle un ramo de rosas a ese ser amado y especial en este 2025.

