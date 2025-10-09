¿Cuándo se Dan Flores Moradas en México en 2025 y Qué Significa Regalarlas? Fecha Exacta

Desde hace unos años, las personas regalan las famosas flores moradas, pero debido a que se trata de una tendencia relativamente nueva, muchos aún no saben qué día obsequiarlas, por eso acá te decimos cuándo se dan, si el 9 de octubre o el 9 de noviembre 2025 y qué significar regalar este tipo de rosas en México.

Apenas el pasado 21 de septiembre fue el día de regalar flores amarillas, por eso en una nota te dijimos por qué se regalan y a quienes se les debió entregar. Ahora es turno de saber el significado de regalar rosas moradas a finales de año en México y otras partes del mundo.

Video: Entre Flores y Oraciones; Así Celebran al Señor de Las Maravillas

¿Cuándo se dan las flores moradas, 9 de octubre o noviembre?

Las flores moradas se regalan el 9 de noviembre en México, aunque muchas personas tienen la idea errónea de que se dan este jueves 9 de octubre. La fecha correcta es en el penúltimo mes del año, pues así lo indica una canción por la cual se volvió tendencia obsequiar este tipo de rosas.

Nota relacionada: Detienen a Hombre en Tamaulipas por Robar Veladoras para su Altar de Muertos

Esta nueva tradición de regalar rosas moradas fue en aumento con el paso de los años, debido a que varios usuarios de redes sociales, como TikTok y Facebook, contribuyeron a que las personas debían tener ese detalle con sus seres queridos.

Video: Le Regala Nintendo Switch A Su Pareja Por No Darle Flores Amarillas

¿Qué significa regalar flores moradas?

El motivo de regalar las flores moradas a tu ser querido nace gracias a la canción "Un ramito de violetas", escrita lanzada por la cantante española Cecilia, en 1974.

La letra de dicha melodía narra la historia de una mujer que recibe un ramo de violetas cada 9 de noviembre. Un detalle considerado elegante y misterioso, que le devolvió la alegría, pero sin sabe de quién provenía. Por eso, se volvió tradición que las personas le regalen flores moradas a su "crush", enamorado o enamorada.

Nota relacionada: Chile: Desierto de Atacama se Viste con Flores Moradas y Blancas

Ahora que ya se conoce el significado de dar flores moradas el 9 de noviembre en México, las personas ya saben que este ramo no se regala el 9 de octubre y por ello van a tener más tiempo para entregar este lindo obsequio a ese ser especial.

Historias recomendadas: