Así se Vivió el Eclipse Solar HOY 21 de Septiembre 2025: FOTOS y VIDEOS

Este domingo 21 de septiembre de 2025, miles de personas alrededor del mundo fueron testigos de un Eclipse Solar, un fenómeno astronómico que, aunque no alcanzó la totalidad, regaló imágenes espectaculares en distintas regiones. El evento inició a las 11:29 horas, tiempo del centro de México, y alcanzó su punto máximo de oscurecimiento horas después, dependiendo de la ubicación geográfica de los observadores.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno pudo apreciarse en Australia, Nueva Zelanda, la Antártida, así como en áreas del Océano Pacífico y Atlántico. En estas zonas, el Sol se cubrió en diferentes porcentajes, ofreciendo un espectáculo único en el cielo. En algunos lugares el oscurecimiento superó el 80%, generando un ambiente crepuscular a plena luz del día.

¿El Eclipse Solar fue visible en México?

En México y gran parte de América Latina, el eclipse no fue visible, sin embargo, numerosos aficionados a la astronomía siguieron la transmisión en vivo a través de plataformas digitales y sitios especializados. Starwalk y otros portales compartieron imágenes y simulaciones que mostraban cómo la Luna ocultaba progresivamente al Sol, hasta llegar al punto máximo del fenómeno.

El oscurecimiento parcial trajo consigo un descenso ligero de la temperatura en zonas cercanas a la franja de visibilidad y un cambio notable en el brillo del cielo, lo que fue aprovechado por fotógrafos y astrónomos para captar instantáneas memorables.

🌒✨ Such a rare astronomical wonder!

Today’s Partial Solar Eclipse turned the sun dark for a breathtaking moment—

a celestial reminder of the universe’s magic. 🌌☀️🌑



Celestial Performance (Partial Solar Eclipse)(21.9.2025)#SolarEclipse pic.twitter.com/41ZJ2bw40I — jayaa 💜🩵 (@Jayaa2012) September 21, 2025

21 septiembre eclipse solar:

Destrucción de enemigos y apertura de caminos; una nueva etapa en paz. pic.twitter.com/6muH0Lgxe8 — Hilda Tatiana Reyes (@letatianosky) September 21, 2025

Este eclipse es parte de la serie de eventos astronómicos que se esperan en 2025 y que preparan el camino para próximos fenómenos de mayor magnitud. Los especialistas recomiendan siempre observar estos espectáculos con filtros solares adecuados para proteger la vista y disfrutar con seguridad de los secretos del universo.

