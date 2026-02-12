Frases de Amistad para el 14 de Febrero 2026: Cortas y Bonitas para Dedicar a Amigas o Amigos

En México, el Día de San Valentín no es exclusivo para los enamorados, ya que también pueden celebrar los amigos y amigas. Por ello, para que vayas preparando el mejor mensaje para dedicar a tus seres queridos, acá te traemos 60 frases de amistad para este 14 de febrero 2026.

El Día del Amor y la Amistad ha llegado y es una fecha en la que las parejas aprovechan para expresar su amor, y ya en notas previas te dimos ideas para hacer una carta con los mejores poemas románticos escritos por autores famosos y frases cortas para enviar a tu novia, novio, esposa o esposo.

Si no es tu caso, y solo estás buscando desear un feliz 14 de febrero a tu amigos, familiares o seres queridos, las siguientes frases de amistad son perfectas para enviar en un mensaje de WhatsApp o para publicarlo en las redes sociales acompañado de una foto especial.

Video. Edgar y Cristal: Ejemplo de Amor y Amistad Incondicional

¿Por qué se celebra la amistad el 14 de febrero?

El Día del Amor y la Amistad se celebra por influencia de la tradición de San Valentín, que tiene origen en Europa y se popularizó en Estados Unidos antes de extenderse a América Latina. Este santo fue un sacerdote del siglo III en Roma, quien desafió la orden del emperador Claudio II y casaba parejas en secreto.

Noticia relacionada. ¿Qué Hace Inolvidable al Primer Amor? Esto Dice la Ciencia

De ahí que en esta fecha comenzó a relacionarse con el amor romántico, sin embargo en México la celebración se amplió para incluir todas las formas de cariño: de pareja, familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Frases para desear un feliz Día del Amor y la Amistad

Que este 14 de febrero de 2026 esté lleno de abrazos sinceros y sonrisas que duren todo el año.

Feliz Día del Amor y la Amistad 2026: que nunca te falte alguien que te quiera bonito.

Hoy celebramos el amor en todas sus formas, porque el mundo necesita más cariño y menos prisas.

Que este 2026 el amor te encuentre, te abrace y se quede contigo.

Feliz Día del Amor y la Amistad: que cada detalle recibido te recuerde lo valioso(a) que eres.

Que la amistad verdadera siga siendo tu refugio y el amor tu impulso este 2026.

Hoy brindamos por los amigos que son familia y por los amores que nos hacen crecer.

Que este 14 de febrero multiplique los momentos que te hacen feliz.

Amor sincero, amistad leal y recuerdos inolvidables: eso y más para ti en 2026.

Que nunca te falte alguien con quien compartir risas, sueños y café.

Feliz Día del Amor y la Amistad 2026: celebra, agradece y abraza fuerte.

Que este día te recuerde que eres profundamente querido(a).

Más amor propio, más amistad verdadera y más momentos que valgan la pena.

Que el cariño que das regrese a ti el doble este 14 de febrero.

Hoy celebramos el amor que nos une y la amistad que nos sostiene. ¡Feliz día!

Frases de San Valentín para amigos

La amistad como la nuestra merece celebrarse hoy y siempre. Gracias por ser ese amigo(a) que convierte los días normales en inolvidables. San Valentín también es para agradecer tener amigos tan increíbles como tú. La vida me sonrió el día que te puso en mi camino. Nuestra amistad es uno de los tesoros más bonitos que tengo. Tener un amigo(a) como tú hace que todo sea más fácil y divertido. Gracias por tu lealtad, tu apoyo y por tantas risas compartidas. Hoy celebro la suerte de llamarte amigo(a). La amistad verdadera no necesita fechas, pero hoy es una buena excusa para recordarte cuánto te aprecio. Eres esa persona que siempre sabe cómo alegrar mis días. Los amigos como tú hacen que la vida valga más la pena. Nuestra amistad es prueba de que el cariño sincero sí existe. Gracias por estar en mis mejores momentos y también en los más difíciles. Un amigo(a) como tú es un regalo que la vida da una sola vez. Feliz San Valentín para un amigo(a) que hace mi mundo mejor.

Video. Día del Amor y la Amistad: ¿Qué es y Cuánto Dura el Enamoramiento?

Frases de amistad para dedicar a un mejor amigo o amiga

La vida es más bonita desde que te tengo como mejor amigo(a).

No eres mi sangre, pero eres mi familia elegida.

Gracias por estar en mis días grises y hacerlos de colores.

Nuestra amistad es mi lugar seguro en este mundo tan caótico.

Tenerte en mi vida es el mejor regalo que me dio el destino.

Eres la prueba de que las almas gemelas también pueden ser amigas.

Contigo aprendí que la amistad verdadera no compite, suma.

Pase lo que pase, sé que siempre nos tendremos el uno al otro.

Eres mi persona favorita para reír, llorar y soñar.

La distancia, el tiempo o los cambios no pueden con una amistad como la nuestra.

Gracias por escuchar mis historias mil veces como si fueran la primera.

Si volviera a elegir amigos en otra vida, te volvería a elegir a ti.

Nuestra amistad es ese abrazo que no necesita palabras.

Eres mi cómplice, mi apoyo y mi mejor recuerdo diario.

Hoy celebro el amor más leal que existe: nuestra amistad.

Frases de amistad para niños de primaria

¡Feliz Día de la Amistad! Gracias por ser mi amigo(a). Me gusta ser tu amigo(a) porque siempre jugamos y nos divertimos. Contigo la escuela es más feliz. Gracias por compartir tus risas y tus colores conmigo. Un amigo(a) como tú hace que cada día sea especial. Me encanta cuando jugamos juntos en el recreo. Eres un gran amigo(a) y siempre puedes contar conmigo. Nuestra amistad es como un arcoíris: llena de colores y alegría. Gracias por ayudarme cuando lo necesito. Ser tu amigo(a) es lo mejor que me ha pasado en la escuela. Los amigos hacen que aprender sea más divertido. Siempre estaré para ti, amigo(a). Eres un amigo(a) muy especial para mí. Nuestra amistad es un tesoro que quiero cuidar. ¡Que nuestra amistad dure muchos recreos más!

Historias recomendadas