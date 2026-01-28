“Habilidad Natural”: Niño de Dos Años Bate Dos Récords Guiness de Billar

Un niño de Mánchester, Inglaterra, ha batido dos récord Guinness de billar al realizar dos trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad.

Se trata del pequeño Jude Owens de tan solo dos años, quien es aficionado del Manchester United y su ídolo es Bruno Fernandes. Además, es una de las personas más jóvenes en tener dos récords Guinness.

Jude Owens realizó un primer truco, llamado "pool bank shot" con dos años y 302 días y otro llamado "snooker double pot" con dos años y 261 días, lo que le convierte en la persona de más corta edad en realizar ambos.

Jude Owens was just two years old when he hit this lovely snooker trickshot! pic.twitter.com/lzvR9cKIoz — Guinness World Records (@GWR) January 27, 2026

Habilidad natural para el billar

Su padre, Luke, explicó que el niño empezó a jugar al billar a los dos años y que tiene una "habilidad" natural" para ello.

Jude ha conseguido mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso?

Craig Glenday, editor del Guinness World Records, aseguró que estos récords no entienden de edades y que es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar estas "habilidad, entusiasmo y determinación".

Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records.

Con información de N+ y EFE

