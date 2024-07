¡Llamen a John Connor! Memes Reaccionan a Caída Global de Microsoft

Los usuarios de Microsoft despertaron este viernes, 19 de julio de 2024, con la novedad de una falla global, derivada de una actualización en CrowdStrike, lo que provocó errores en millones de computadoras, y, en consecuencia, hubo demoras en aerolíneas de todo el mundo, afectaciones en servidores bancarios y en hospitales, entre otros sectores.

Como es costumbre, una ola de memes inundaron las redes sociales, tras la falla global que afectó a miles de personas, por lo que los usuarios que no sufrieron errores en sus computadoras personales y de trabajo reaccionaron en la red.

Los internautas reaccionaron a esta situación con memes que en su gran mayoría recordaban a Skynet, el Día del juicio final, y a John y Sarah Connor, de la saga Terminator, donde se aborda un futuro distópico en el que las máquinas controlan el mundo, pero antes, se registra una caída mundial de los servidores tecnológicos.

En redes sociales, se viralizó un meme protagonizado por John Connor, en donde el héroe de Terminator se presenta con una legendaria frase: "Soy John Connor, si están escuchando este mensaje, ustedes son la resistencia".

En X, la cuenta @porktendencia, dedicada a explicar las tendencias del día, señaló que la palabra Skynet se convirtió en tendencia "porque luego de los pantallazos azules de Microsoft en Windows, la rebelión de las máquinas es la explicación más lógica a este problema".

Por esta situación, algunos usuarios ironizaron con otras frases dichas por John Connor en la saga Terminator: "El 19 de julio de 2024, a las 2:14 am, Skynet tomó conciencia de sí misma y el control global de los sistemas. Estamos viviendo el principio del fin".

Algunos usuarios recordaron que la primera entrega de Terminator se estrenó en 1984, y en aquella cinta, Kyle Reese, padre de John Connor, afirmó que el control global de las máquinas ocurriría en unos 40 años, es decir, en 2024.

Noticia relacionada: Danielle Dithurbide Relata a N+ el Caos en Aeropuerto de Berlín por el Apagón Informático Global

Kyle Reese(father of John Connor) from the Terminator in 1984 warning about Skynet in about 40 years. It's 40 years in 2024 pic.twitter.com/4XiaQzB6pF