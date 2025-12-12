Mexicana Gana Premio de Suiza por Diseño de Dispositivo para Silla de Ruedas: Así Es Xíimbal

La mexicana Norma Araceli Coral Hernández, junto con un grupo de trabajo, fue reconocida con el Premio Suizo a la Innovación gracias al desarrollo del dispositivo Xíimbal, un sistema de propulsión mecánica para silla de ruedas.

Se trata de un galardón entregado en el marco de los Premios Creadores del Futuro LATAM, durante el STS Forum e InnovaFest 2025, que reúne a líderes globales en ciencia, tecnología e innovación, informó la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (CDMX), donde Coral Hernández estudia un doctorado.

De acuerdo con la Embajada de Suiza en México, Xíimbal fue diseñado para ofrecer movilidad accesible, segura y ergonómica a personas que enfrentan limitaciones de desplazamiento.

Por ello, expresó su beneplácito de reconocer el rigor técnico, escalabilidad e impacto social del dispositivo, así como la colaboración entre universidades, pues es producto de estudiantes de México y Colombia.

El Premio Suizo a la Innovación —por un monto de 200 mil pesos— fue entregado en un evento al que acudieron el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

¿Qué es Xíimbal y cómo funciona?

En un comunicado, la Ibero CDMX expuso que Xíimbal es un sistema de propulsión mecánica, es decir, una palanca diseñada para ofrecer movilidad accesible, segura y ergonómica a personas con limitaciones de desplazamiento o tetraplejia.

La tetraplejia, recordó la casa de estudios, es una parálisis que afecta las cuatro extremidades y el tronco y es causada por lesión o enfermedad en la médula espinal.

Xíimbal puede ajustarse al desempeño físico del usuario.

Permite un mayor aprovechamiento de la fuerza, gracias al uso en direcciones controladas y dirigidas.

Facilita la subida en rampas sin comprometer los rangos de hombro, codo y muñeca.

Posee un alto potencial industrial y comercial en áreas tales como: Industria de dispositivos médicos y rehabilitación; centros de investigación en biomédica y ergonomía; clínicas de rehabilitación y hospitales.

Según la universidad, se evaluó con usuarios reales en ambientes controlados, midiendo parámetros biomédicos con resultados como: menor número de movimientos repetitivos; reducción de ritmo cardiaco, de frecuencia respiratoria y de mayor distancia recorrida; además de menor gasto energético.

Innovación que trasciende fronteras

Norma Araceli Coral Hernández contó que cuando estudiaba su posgrado, desarrolló un dispositivo para quienes tienen lesiones cervicales severas y traumatismos en niveles altos, y cuyos músculos para la respiración resultan afectados y su fuerza queda reducida o es muy escasa en parte de sus extremidades.

Ella incluso tuvo que usar silla de ruedas, por lo cual siguió su proyecto y se unió a los mexicanos Raúl Guillén Velásquez y Cuitláhuac Osornio Correa; y a los colombianos Ana María Vázquez Gallegos y Andrés Torres Velásquez.

Juntos diseñaron experimentos y modelos matemáticos y tridimensionales, así como la manufactura del prototipo. Se trata de un dispositivo con costo menor a los 280 dólares, entre 10 y 16 veces más accesible que otras alternativas, destacó la casa de estudios.

Con información de N+.

