Balin Miller: Famoso Escalador Muere Mientras Hacía Transmisión en Vivo en TikTok

La muerte de Balin Miller, un joven escalador de 23 años que creaba contenido sobre este deporte en sus redes sociales, murió mientras escalaba la ruta Sea of Dreams en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos.

Noticia relacionada: ¿Quién era Marian Izaguirre, la Influencer Mexicana que Donó sus Órganos tras Muerte Cerebral?

El accidente ocurrió el 2 de octubre, mientras el influencer transmitía en vivo su hazaña en su cuenta de TikTok y lo veían cientos de personas. Miller estaba a más de 700 metros de altura.

Su muerte fue confirmada por sus padres quienes compartieron en redes sociales:

Con gran pesar tenemos que decirles que nuestro increíble y amado hijo murió durante un accidente de escalada hoy

Apenas en septiembre, Balin Miller había publicado en su cuenta de Instagram una foto con el mensaje:

Un lento final del verano, esperando desaparecer en las Rocosas

Última publicación de Balin Miller en Instagram el 6 de septiembre 2025.

¿Quién fue Balin Miller?

Era un joven escalador estadounidense de 23 años .

. Famoso por escalar en solitario en la Patagonia, Canadá y Alaska.

Fue la primera persona en escalar en solitario la ruta Slovak Direct en el Denali, Alaska.

En junio de 2025, hizo una expedición de más de 50 días en los glaciares de la Cordillera Central de Alaska, una ruta con dificultad elevada.

En ese momento, Miller publicó:

Mi estancia de 53 días en la cordillera central de Alaska llega a su fin. La ascensión más reciente que hice fue una ascensión en solitario de la Slovak Direct. Momentos divertidos con alta presión en la cara sur. Una ascensión más relajada, de unas 56 horas, de las cuales pasé el 70% durmiendo. Estoy increíblemente emocionado por el comienzo del verano y por haber salido de ese infierno

Historias recomendadas: