Muere Sergio Jiménez, Creador de Contenido, Durante Reto Viral En Vivo: ¿Qué Fue lo que Pasó?

Murió Sergio Jiménez Ramos, generador de contenido español, de 37 años, durante un reto extremo en directo de consumir drogas y alcohol.

Video relacionado: Internan en Itama a Adolescente que Realizó Reto Viral de Incendiar Autos en Hermosillo

¿En qué consistía el reto extremo en el que murió Sergio Jiménez?

El reto que le costó la vida a Sergio Jiménez consistía en consumir una botella de whishy y seis gramos de cocaína en un tiempo de tres horas. El joven originario de Barcelona no pudo superar el reto y falleció.

¿Cómo se supo de la muerte de Sergio Jiménez?

El hermano de Sergio Jiménez lo halló muerto con el teléfono celular en la mano, ya que transmitía en vivo para un grupo de personas que observaron el suceso.

Investigan pago a personas para drogarse frente a una audiencia

El deceso viral puso en evidencia un negocio muy lucrativo en el que participaba Sergio Jiménez, ya que en ese grupo las personas pagaban para que se drogaran frente a su audiencia.

A Sergio, también conocido como “Sancho”, le gustaba seguir el estilo de otros generadores de contenido como Simón Pérez, quien se dedican a ganar dinero a cambio de realizar actividades extremas y arriesgadas.

El informe preliminar de la muerte de Sergio Jiménez, de acuerdo con la transmisión, “se había tomado seis gramos en tres horas. Y una raya de dos gramos”. Así lo relató uno de los generadores de contenido que hacen este tipo de reto.

Yo le dije varias veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado y siguió. Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, pero le ha pasado a él

¿Quién era el generador de contenido Sergio Jiménez Ramos?

Sergio Jiménez Ramos, era un generador de contenido catalán, de 37 años, conocido como 'Sancho' o 'Sssanchopanza'.

Había obtenido popularidad en la generación de contenido basado en el contenido viral promovido por el controvertido influencer Simón Pérez, famoso por sus transmisiones extremas.

¿Qué se sabe de la muerte de Sergio Jiménez Ramos?

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación y practicaron una autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de Sergio Jiménez Ramos, mientras que las plataformas de videollamada y grupos privados en redes están bajo escrutinio por el auge de este tipo de contenidos peligrosos.

La transmisión en vivo de Sergio Jiménez se realizó en una videollamada privada para seguidores que pagaban donaciones a cambio de ver retos sugeridos por la audiencia.

Este caso recuerda a la muerte de un generador de contenido francés en 2025, que arrojó luz sobre los peligros del llamado 'trash streaming', una práctica en la que creadores realizan retos extremos y riesgosos para atraer audiencia y donaciones, a menudo sin advertencias claras sobre los riesgos para la salud ni supervisión alguna.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI