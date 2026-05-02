Muere Titán, Perro Rescatista que Ayudó a Salvar Vidas en Desastres como el Terremoto en Turquía

El perro rescatista K9 Titán, adiestrado para localizar personas vivas, murió tras una vida dedicada a la localización de víctimas en desastres naturales, como el terremoto de Turquía, informaron sus compañeros de equipo, a través de redes sociales.

“Con profundo dolor y tristeza comunicamos que nuestro perro K9 Titán ha fallecido”, señala el mensaje difundido por el Grupo Internacional de Rescate Ante Catástrofes Naturales y el Consorcio de Bomberos de Alicante.

A lo largo de su trayectoria, Titán, un pastor belga malinois de 13 años, participó en diversas misiones de emergencia y se consolidó como un elemento clave en labores de búsqueda. Estaba entrenado específicamente para la búsqueda de personas vivas en desastres naturales, estructuras colapsadas o espacios naturales abiertos.

Uno de sus trabajos más relevantes ocurrió en Turquía, donde contribuyó a la localización de dos personas sepultadas bajo los escombros en la ciudad de Kirikhan, tras un terremoto. Pero también estuvo en el de Ecuador y en las inundaciones de Libia.

Trayectoria impecable

El Consorcio de Bomberos de Alicante también destacó su legado: “Nos ha dejado un compañero muy especial. Una hoja impecable de servicio con más de 80 búsquedas… Titán hizo honor a su nombre”, expresaron.

Comunicado.

Con profundo dolor y tristeza os comunicamos que nuestro perro #K9 Titan 🦮 ha fallecido.

Toda una vida dedicada a la búsqueda de víctimas tras un terremoto, destacó en su misión a Turquía donde fue clave en la localización de dos víctimas sepultadas bajo los… pic.twitter.com/ZabBdSGfGB — Bomberos GIRECAN. USAR Light & K9 Team 🇪🇸 (@BomberosGIRECAN) May 2, 2026

Los grupos de emergencia también expresaron su cariño y respaldo a Elche Sergio Pérez, su guía y compañero, así como a su familia, con quienes compartió años de servicio. El mensaje concluye con una despedida: “Vuela alto, Titán”.

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