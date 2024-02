Un meteorito proveniente de Marte podría ser responsable del origen de la vida en la Tierra (Imagen: David Miraut/Flickr)

¿Qué es la panspermia?

¿Qué tan plausible es la panspermia?

El origen marciano de la vida

¿Sabías que es muy probable que tú y toda tu familia sean marcianos? Bueno, algo así. Una investigación presentada en el 2013 durante la conferencia anual de geoquímica Goldschmidt volvió a poner de moda la teoría de la, y afirmó que la vida en la Tierra se debe a Marte, nuestro vecino espacial.Pero antes de hablar de esta investigación, es importante entender qué es lo que dice la teoría de laDe acuerdo con esta teoría, la vida en la Tierra -o algunos de sus elementos esenciales- llegó desde otro planeta y no se generó de manera espontánea con los elementos que ya se encontraban aquí.En teoría lo anterior no es tan descabellado, las formas de vida microscópica pueden sobrevivir en el espacio exterior, y podrían ocultarse en un meteoro formado por la colisión de dos astros.A pesar de que la palabra(pan 'todo' y esperma 'semilla') es de origen griego, y el mismo Anaxágoras la llegó a usar, su uso científico es mucho más reciente, y se debe a los trabajos de personalidades de la ciencia, como el astrofísicouno de los principales creyentes de la, y, ganador del premio Nobel de Química en 1903.Así, para los teóricos de la, un meteoro con algunas de las moléculas orgánicas fundamentales para la vida trajo la posibilidad de generar seres vivos a nuestro planeta al chocar con él. Esta gran coincidencia espacial sería la responsable de que tú y yo estemos en este momento en el mundo.Sobre todo a principios del siglo XX, lase tomó muy en serio; pero con el paso de los años fue perdiendo relevancia. Fue hasta el siglo actual que volvió a cobrar fuerza gracias a diferentes investigaciones científicas.Por ejemplo, un estudio científico de la Universidad de California publicado en 2014 descubrió que la Tierra recibe constantemente polvo interplanetario que sueltan cometas y asteroides.El trabajo académico indica que, al ser bombardeado por el viento solar, ese polvo libera oxígeno que -de manera teórica- podría reaccionar con el hidrógeno de nuestro planeta y formar moléculas de agua y otros compuestos orgánicos.Es decir, los meteoritos servirían como una una especie de ‘siembra estelar’ que podrían ser el origen del agua en la Tierra, un elemento fundamental para el origen de la vida.Además, en un experimento de laboratorio realizado por la Universidad de Niza y publicado en Science en 2016, se recrearon los elementos químicos que forman los hielos característicos de los cometas, y se les expuso a radiación ultravioleta, para copiar las condiciones en que la materia se acumula por los efectos de la gravedad en torno a una estrella joven, como nuestro Sol en los inicios del Sistema Solar.Los científicos descubrieron que este “cometa primigenio” de laboratorio tenía considerable ribosa, un tipo de azúcar simple esencial para formar el ARN y ADN de los seres vivos. Según este hallazgo, es altamente probable que el origen del ARN y el ADN se encuentre más allá de nuestro planeta (y existe más del que se pensaba en el espacio).Como estos dos experimentos han surgido más y más, algunos de ellos conseguidos gracias a la misión espacial Rosetta , que en el 2014 logró llevar por primera vez un aparato fabricado por la raza humana a un cometa, encontrando presencia de oxígeno, ribosa e incluso agua.En el 2013 una investigación presentada por el respetado científico Steven Benner en la conferencia anual de geoquímica Goldschmidt, en Florencia, determinó que hay evidencia suficiente como para afirmar que la vida en la Tierra le debe mucho a Marte.Según los científicos que presentaron su estudio, existen evidencias convincentes de que la vida en la Tierra fue iniciada por un meteorito que provenía de Marte, que contenía organismos simples basados ​​en ARN.Además, la misma investigación también indica que la superficie primordial de la Tierra habría sido inhóspita para la formación de los componentes básicos de la vida (ARN, ADN y proteínas); por el contrario, en Marte esas condiciones sí eran favorables.El estudio indicó que el ARN sólo pudo haber surgido en un entorno con altas concentraciones de boro y óxido de molibdeno, un entorno que en ese momento no existía en la Tierra. La idea es que un meteorito proveniente de Marte pudo traer los primeros organismos simples a la Tierra, y aquí se combinaron con otros elementos para dar forma a la vida tal y como la conocemos.Como sea, lasigue siendo una hipótesis, pero una cada vez más convincente.https://www.youtube.com/watch?v=b-149u1W7Wc