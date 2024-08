Mia Khalifa Publica Mensaje sobre México y Desata Ola de Reacciones en Redes Sociales

La exactriz de cine para adultos Mia Khalifa desató euforia entre sus seguidores mexicanos, luego del mensaje que publicó a través de su cuenta de X.

En la publicación, la famosa demostró el enorme cariño que tiene por México.

me: “im Lebanese and its the most beautiful country on earth”



me in Mexico: La Patria es Primero!!!!! VIVA MEXICOOOOO 🇲🇽