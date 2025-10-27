¿Qué Fruta Lleva la Ofrenda de Día de Muertos? Lista de 7 Opciones para el Altar y Significado

Las celebraciones de Día de Muertos han comenzado y si tú todavía no pones tu altar de muertos o tienes dudas de cuáles son los elementos que se deben colocar, especialmente, en N+ te guiamos con uno de los básicos. Conoce aquí qué fruta lleva la ofrenda con una lista de 7 opciones, así como el significado de este componente, a la vez colorido y aromático.

Y es que, al ser estas fechas una de las más celebradas y con mayor arraigo en la sociedad mexicana, hay dudas alrededor del altar: el ritual más popular. Una de las preguntas más recurrentes sobre esta tradición es sobre los niveles.

¿Cuál es el significado de la fruta en el altar de muertos?

Como debes saber, el altar de muertos guarda un alto contenido simbólico. Éste se representa a través de cada unos de sus elementos: la sal, el agua, las velas, las flores... Uno de estos objetos que se resignifica al ser colocado en la ofrenda es la fruta.

Entre los alimentos, la fruta tiene un significado especial. La comida se pone en la ofrenda para que el alma visitada lo disfrute.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) señala que en el caso de las frutas que sonn colocadas en la ofrenda representan la generosidad de la tierra y la naturaleza.

¿Qué frutas lleva la ofrenda de Día de Muertos?

Mandarina

Naranjas

Fresa

Guayaba

Zarzamora

Pera

Zapote

