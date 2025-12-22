¿Cuáles Serán los Sabores que Marcarán Tendencia este 2026? Expertos en Gastronomía Responden

Sin duda, una buena cocina no solo depende de un buen chef; también juegan los ingredientes que se utilizan, la técnica que ayuda a innovar para sorprender a los comensales.

Noticia relacionada: ¿Qué Color Definirá el Año 2026?: El Cloud Dancer Dominara la Moda, el Diseño y la Cultura

¿Cuáles serán los Sabores que Marcarán tendencia este 2026?

De acuerdo con el Culinary + Cocktail Trend Forecast que anualmente realiza Kimpton, revela los estilos culinarios, ingredientes y técnicas que serán tema de conversación en 2026.

Comida mexicana. Foto: Cuartoscuro

El carbón

Según la lista, el carbón tendrá un regreso en la cocina. Especialmente el Binchotan, un carbón blanco japonés, el cual tiene una esencia delicada.

Los pancakes

Diversas formas de pancakes que se hacen por el mundo, combinaciones creativas, con sabores inesperados. El Hotteok coreano y el Bánh Xèo vietnamita.

Multiculturalidad

Diferentes tradiciones en un mismo plato. La lista menciona la terrina de cordero servida con una mezcla de hojas y hierbas frescas, incluso hasta manzanilla.

Los dips, la nueva comida

Los dips inspirados en platillos fuertes, posicionados como la tendencia más vanguardista este 2026.

Hola frutas, adiós azúcar

Las frutas toman el lugar del azúcar en la coctelería. Lo mismo que la rosa, la flor de saúco y la cereza aportan un sabor dulce de forma natural.

La naturaleza, presente

La naturaleza tendrá un gran peso en la coctelería con sabores herbales e ingredientes inesperados como el aloe, chayote, eucalipto y pimienta berry, que aparecerán cada vez más en combinaciones de tus tragos.

Texturas

Algo que definitivamente va a dominar este 2026, son las texturas. Un matcha con una espuma que se asemeja abundante que parecen nubes.

La nueva leche

Leche de plátano: Popular en Corea. Esta tendencia láctea crece en el mundo para acompañar al café con su textura aterciopelada.

El café resistente

Granos de café resistentes al clima y mezclas fermentadas. Variedades como la colombiana Gesha, la etíope Hambela, la etíope Uraga Heo, la Papua Nueva Guinea Volcanic Robusta.

La bebida casi sin alcohol

Garibaldi que se convierte en el aperitivo favorito por su equilibrio de frescura y bajo contenido de alcohol.

Historias recomendadas:



