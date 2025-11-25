¿Qué Significa el Día Naranja y Por Qué Se Usa un Moño de este Color el 25 de Noviembre 2025?

Hoy, 25 de noviembre de 2025, es el Día Naranja, fecha en la que se invita a las personas a portar un moño de color naranja, y acá en N+ te explicamos qué significa esta conmemoración y por qué se usa el listón como símbolo de solemnidad.

Este día en la CDMX se realizará la Marcha del 25N, como parte de esta fecha, por lo que en notas previas te contamos cuál es la ruta de la movilización y a qué hora comenzarán a salir los contingentes.

¿Por qué se celebra el Día Naranja? Significado

El Día Naranja forma parte de la campaña ÚNETE de la ONU y se celebra el día 25 de cada mes con diferentes acciones por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación con la finalidad de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Esta iniciativa invita a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar e informar a la población sobre la violencia de género para visibilizar las agresiones que sufren las mujeres alrededor del mundo.

¿Qué significa el moño naranja?

Una de las acciones que se promueven en el Día Naranja es que las personas porten un moño naranja o utilicen alguna prenda de ropa o accesorio de este color para demostrar su apoyo para erradicar la violencia de género.

El Secretario General de las Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, eligió el color naranja, ya que este cuenta con un tono vibrante y optimista que representa un futuro sin violencia contra las mujeres y niñas.

¿Qué se celebra el 25 de noviembre 2025?

De esta manera, el Día Naranja se une al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre desde 1999, año en el que se estableció esta conmemoración por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, esta fecha ya se conmemoraba en Latinoamérica desde 1981 en honor a las tres hermanas conocidas como Las Mariposas Mirabal que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

La iniciativa ÚNETE de la ONU contempla 16 días de activismo contra la violencia de género, la cual inicia este 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

