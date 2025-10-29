¿Qué Almas Llegan el 30 de Octubre 2025 por Día de Muertos? A Qué Difuntos Dedican Ofrenda

El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina, y en las casas las familias ya han comenzado a colocar los altares en homenaje a sus seres queridos fallecidos. Dado que el significado de esta festividad va más allá de lo aparente, sino que es espiritual y profundo, en N+ te explicamos ¿qué almas llegan este 30 de octubre a visitar la ofrenda?

En las calles y en las casas el brillante color naranja del cempasúchil comienza a formar los senderos que las almas habrán de seguir para llegar con sus seres queridos. De acuerdo con las creencias sus almas regresan desde el "Mictlán" para visitarlos y compartir los alimentos que les prepararon.

En México se rinde homenaje a los seres fallecidos con altares de muertos. Foto: Cuartoscuro.

La UNAM aclara que si bien algunas personas piensan que el Día de Muertos tiene un origen netamente indígena, la historia es más compleja dado que el culto a los fieles difuntos llegó desde Europa en la Edad Media, cuando la iglesia católica instituyó el día de Todos Los Santos y el de las Ánimas del Purgatorio. Esta creencia se mezcló con los rituales indígenas, dando origen a la festividad que se conoce hoy en día.

¿Qué Almas Visitan la Ofrenda el 30 de Octubre?

En sí, el Día de Muertos se celebra en México el 2 de Noviembre, mientras que el Día de Todos Los Santos tiene lugar el 1 de noviembre, es decir de los “muertos chiquitos”. Sin embargo, las creencias más recientes que se suman a esta festividad marcan que el 30 de octubre está dedicado a los niños que murieron sin ser bautizados.

Es decir que, además que el 1 de noviembre, que se homenajea a los "muertos chiquitos", el 30 de octubre de 2025 se recuerda a aquellos pequeños que fallecieron sin recibir el sacramento católico del bautismo, quienes visitan los altares colocados por sus familiares.

¿Qué debe tener la Ofrenda para "Muertos Chiquitos"?

De acuerdo con las creencias en el "altar de angelitos" se coloca comida que no contiene picante, además de veladoras y flores color blanco, que simbolizan la pureza de los inocentes difuntos.

Además, no hay que olvidarse de colocar juguetes que simbolizan la inocencia. Y de preferencia optar por mini altares de Día de Muertos.

