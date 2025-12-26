¿Quieres que tus Nochebuenas Duren Mucho Tiempo? Con Estos Tips Puedes Lograrlo 

La Flor de Nochebuena es un símbolo de la temporada navideña y no pueden faltar en los hogares mexicanos. Sin embargo, es común escuchar que “no duran mucho” o “están muy tristes”. Por ello es mejor atender las recomendaciones para alargar su vida en esta época de alegría y felicidad.

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema) compartió, a través de sus redes sociales, algunos cuidados que pueden hacer la diferencia para que disfrutes más tiempo de tus Nochebuenas en esta temporada:

¿Cuál es el sitio ideal para poner las Flores de Nochebuena?

La Secretaría del Medio Ambiente recomienda que las Nochebuenas sean colocadas en interiores, para que no les den los rayos del sol de manera directa.

Lo ideal es que estas flores estén ubicadas en un sitio en el que reciban luz indirecta y brillante para que no se “quemen” sus hojas.

¿Cuánta agua hay que usar para regarlas?

En lo que respecta al riego, la Sedema sugiere que no se abuse del agua para no ahogar las Flores de Nochebuena.

Hay que mojar únicamente su tierra y sustrato. Y, ojo, no hay que echar agua directamente sobre las hojas y follaje.

El sustrato debe estar húmedo, no mojado. Si se encharca, es probable que las raíces terminen por pudrirse.

Consejos para que duren más las Flores de Nochebuena

Estos son los consejos de la Sedema para lograr que tus Flores de Nochebuena luzcan radiantes y te duren más:

Cuando las riegues, sólo moja su tierra y sustrato, ¡nunca las flores o follaje!

En lo que respecta a la ubicación, de preferencia manténlas en interiores.

El sustrato debe estar húmedo, no mojado. Por eso es recomendable que no abuses del agua.

Incluso puedes sumergir únicamente la maceta en una cubeta con tantita agua para que absorba lo necesario.

Así que ya lo sabes, si quieres que tus Flores de Nochebuena te duren mucho más que el aguinaldo, sólo es cuestión de que les proporciones los cuidados adecuados. Con buena mano y villancicos como música de fondo, seguramente llegarán vivas hasta el próximo año.

