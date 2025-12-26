Un Minuto de Silencio para el Amor: Lista Completa de Parejas de Famosos que Rompieron en 2025

El año 2025 no fue muy amable con el amor, ni siquiera para las parejas más sólidas y queridas del mundo del entretenimiento. Desde romances que parecían eternos hasta relaciones inesperadas, varios famosos terminaron este año sorprendiendo a sus fans. Aquí te presentamos las rupturas más impactantes del año.

Video: Chris Martin y Dakota Johnson Disfrutan de las Playas de México

Dakota Johnson y Chris Martin

Después de casi ocho años de relación, Dakota Johnson y Chris Martin decidieron tomar caminos separados este 2025. La relación, que comenzó en 2017 y llegó incluso a un compromiso no oficial, terminó oficialmente en junio, según reportes de medios internacionales. La ruptura se describe como definitiva, y aunque nunca hicieron un anuncio público conjunto, fuentes cercanas aseguran que las diferencias personales y de futuro habrían sido determinantes.

Dakota Johnson y Chris Martin. Fotos: GettyImages

Nicole Kidman y Keith Urban

Una de las noticias que más conmocionó a Hollywood fue la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio. La actriz, ganadora del Óscar, presentó la solicitud de divorcio este año luego de meses de distanciamiento. La pareja había estado enfrentando dificultades desde hace tiempo, y aunque siempre mantuvieron una imagen pública unida, este 2025 marcó el final de su historia juntos.

Nicole Kidman y Keith Urban. Foto: GettyImages

Katy Perry y Orlando Bloom

Otra pareja que parecía sólida era la conformada por Katy Perry y Orlando Bloom. Tras nueve años juntos y una relación que incluyó un compromiso prolongado, la cantante y el actor optaron por separarse este año, priorizando el bienestar y la crianza compartida de su hija. Aunque siguen manteniendo una relación cordial como familia, el romance llegó a su fin oficial en 2025.

Katy Perry y Orlando Bloom. Foto: GettyImages

Lily Allen y David Harbour

La cantante Lily Allen y el actor David Harbour confirmaron que su matrimonio de cuatro años finalizó a principios de este año. La separación inspiró el álbum West End Girl de Allen, cuyas letras exploran la fractura emocional y las complejidades de su relación, marcando un capítulo intenso y personal de su vida.

La ruptura tomó por sorpresa a muchos, y desde entonces ambos han seguido con sus carreras por caminos separados.

Lily Allen y David Harbour. Foto: GettyImages

Tim Burton y Monica Bellucci

La relación entre el icónico director Tim Burton y la actriz Monica Bellucci terminó este año luego de tres años de romance. La pareja, que se había conocido en 2022 y compartido momentos importantes tanto en festivales como en proyectos artísticos, anunció su separación a través de un comunicado conjunto destacando el respeto y cariño que aún se guardan.

Tim Burton y Monica Bellucci. Foto: GettyImages

Angélica Vale y Otto Padrón

En el mundo del espectáculo mexicano, Angélica Vale y Otto Padrón sorprendieron al anunciar su divorcio tras 14 años de matrimonio. La actriz reveló que se enteró por la prensa del proceso legal iniciado por su esposo, y señaló que desde abril de 2025 ya no vivían juntos. Aunque la ruptura tomó por sorpresa a muchos, Vale ha buscado mantener un enfoque positivo y centrado en su familia y proyectos personales.

Angélica Vale y Otto Padrón. Foto: GettyImages

Yadhira Carrillo y Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo y el abogado Juan Collado atravesaron una etapa de distanciamiento que se hizo notoria en 2025 tras 13 años de matrimonio. Aunque las versiones sobre un divorcio definitivo han sido variadas y la propia Carrillo ha guardado discreción sobre su vida privada, diversas fuentes señalan que la relación ha llegado a su fin luego de años de desafíos personales y la reactivación profesional de la actriz.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

