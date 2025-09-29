¿Nicole Kidman y Keith Urban se Separan? Esto Es lo que Sabemos

TMZ reportó que Nicole Kidman y Keith Urban se unieron a la lista de celebridades que han puesto fin a sus relaciones amorosas.

El medio estadounidense enfocado en celebridades, reportó que Kidman y Urban han estado viviendo separados desde el verano pasado y que fue el músico quien tomó la decisión después de varios intentos de ella por mantener la relación.

Las fuente que TMZ no reveló dijeron que es la actriz quien ha estado cuidando de sus 2 hijos y "manteniendo a la familia unida en este momento difícil desde que Keith se fue".

El medio señaló que Keith Urban cambió su residencia a Nashville, pero no dio a conocer los motivos de la separación.

Nicole Kidman Confiesa que Quiere Rodar una Película en México

¿Cómo fue la historia de amor entre Nicole Kidman y Keith Urban?

Todo empezó en 2005, cuando Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron, la actriz dijo en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres que se sintió inmediatamente atraída por él, pero que él no la contactó hasta mucho tiempo después de que ella le diera su teléfono.

La actriz y el músico se casaron en junio de 2006, en Sydney, Australia. Tuvieron a su primer hijo en julio de 2008 y a su segunda hija en diciembre de 2010. La última vez que se les vio juntos públicamente fue en la gala 82 de los Golden Globes, en enero de 2025.

