JK Rowling Atacó a Emma Watson por Defender los Derechos de las Personas Trans: ¿Qué le Dijo?

JK Rowling sigue en medio de la polémica, ante la sorpresa de varios, la autora de Harry Potter atacó a Emma Watson en una nueva publicación antitrans.

Pero ¿por qué lo hizo? Recordemos que hace unos días Emma Watson estuvo en el podcast de Jay Shetty, para hablar de forma muy neutral sobre los desacuerdos que tiene con Rowling.

Emma dijo que "deseaba profundamente" que se le permitiera separar el cariño que sentía por Rowling de sus opiniones opuestas sobre los derechos de las personas trans.

Espero que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me amen y espero poder seguir amando a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión, dijo Watson en el podcast.

Pero, lejos de ser bien recibidas, las declaraciones de Watson causaron la ira de JK Rowling quien la tachó de ignorante e inexperta.

¿Qué dijo JK Rowling sobre Emma Watson?

La creadora de Harry Potter atacó a Watson diciendo que "tiene tan poca experiencia en la vida real que ignora lo ignorante que es".

Además, dijo que Emma Watson y sus compañeros de Harry Potter "tienen todo el derecho a adoptar la ideología de identidad de género. Tales creencias están legalmente protegidas, y no me gustaría que ninguna de ellas fuera amenazada con la pérdida de trabajo, la violencia o la muerte, debido a ellas".

Sin embargo, también señaló que "Emma y Dan (Radcliffe), en particular, han dejado claro en los últimos años que piensan que nuestra antigua asociación profesional les da un derecho particular, no, obligación, para criticarme a mí y a mis puntos de vista en público". Y dijo que ambos han asumido "el papel de portavoces de facto para el mundo que creé".

Fan se Encuentra a Daniel Radcliffe de Harry Potter Dentro de Una Librería

Para rematar JK Rowling le dijo a Emma Watson en X: "Yo no era multimillonaria a los catorce años", haciendo referencia a la vida que sí ha tenido Emma Watson. "Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma".

¿Qué piensas de todo esto?

