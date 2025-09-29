Doja Cat Anuncia Concierto En México: Te Decimos la Fecha y Cuándo Empieza la Venta de Boletos

Doja Cat llegará a México con su 'Ma Vie World Tour'. La rapera estadounidense anunció a través de sus redes sociales el cartel de su gira mundial en la que, obviamente, incluye a nuestro país.

El tour Ma Vie, con 63 fechas confirmadas, iniciará en Asia y Oceanía en noviembre de 2025 y luego pasará a Latinoamérica, empezando con São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y finalmente México.

¿Cuándo es el concierto de Doja Cat en México?

De acuerdo con lo previsto, el concierto de Doja Cat en México será el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México.

Hasta ahora solo hay una fecha confirmada, pero si tiene mucha demanda quizá la rapera considere abrir más.

¿Cuándo empieza la venta de boletos del concierto de Doja Cat en México?

La venta para fans iniciará el miércoles 1 de octubre al as 9:00 am, para registrarte deberás entrar a la página oficial de la rapera desde donde te enviarán un código para poder tener acceso a los boletos antes de la preventa.

La preventa exclusiva con tarjeta Banamex empezará el 8 de octubre de 2025, la venta general para clientes con cualquier tarjeta y en taquillas arrancará el 9 de octubre.

También se reveló que habrá tres paquetes VIP: Premium Club Vie VIP Lounge, Gold Early Entry y Silver Premium Ticket.

