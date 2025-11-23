Venden Reloj de Oro Recuperado del Titanic en Millonaria Cifra; Marca la Hora del Hundimiento.

Un reloj de bolsillo de oro recuperado de una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió el Titanic se vendió por una millonaria cifra récord, en una subasta en el sur de Inglaterra.

El reloj de 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, quien se ahogó cuando el barco se hundió el 14 de abril de 1912, indicó la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers de la localidad de Devizes, que subastó el objeto 22 de noviembre.

La pieza fue vendida en 1.78 millones de libras, unos dos millones de euros, equivalentes a 42.5 millones de pesos, según la casa de subastas.

Fue la cantidad más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic, ya que el récord anterior se estableció el año pasado cuando otro reloj de bolsillo de oro, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, se vendió por 1.7 millones de euros.

Las manecillas del reloj de Straus quedaron marcadas a las 2:20 horas de la madrugada, cuando el barco se fue al fondo del mar.

La romántica historia

El reloj subastado el sábado fue recuperado del cuerpo de Straus junto con otros efectos personales y devuelto a su familia.

Durante la noche del naufragio, la pareja se dirigió a la cubierta del Titanic, donde le ofrecieron un asiento en un bote salvavidas, pero Isidor Straus respondió que no iría antes que otros hombres, mientras que su mujer se negó a separarse de su marido.

La última vez que fueron vistos con vida fue cuando estaban sentados en unas tumbonas, enfrentándose al destino, y fueron de los pocos pasajeros de primera clase que fallecieron en la tragedia, que costó la vida a mil 500 personas. El cuerpo del señor fue recuperado días después, pero el de su esposa nunca pudo ser encontrado.

Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, dijo a los medios que el precio récord "ilustra el interés permanente en la historia del Titanic".

El barco cubría la ruta entre el puerto de Southampton, sur de Inglaterra, y Nueva York, pero se hundió en aguas del norte del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg.

"Los Straus representaron una historia de amor definitiva: Ida se negó a abandonar a su marido mientras el Titanic se hundía, y el precio récord mundial es testimonio del respeto que se les tiene", añadió.

¿Qué otros recuerdos del Titanic fueron vendidos?

En la misma subasta del reloj de oro se vendió una carta escrita por la señora Straus en papel membretado del Titanic y enviada por correo mientras estaba a bordo del barco, construido en Belfast. Según la BBC, la misiva fue subastada en 100 mil libras esterlinas, unos 2.4 millones de pesos.

También fue subastada una lista de pasajeros del Titanic en 104 mil libras, 2.5 millones de pesos; así como una medalla de oro otorgada a la tripulación del RMS Carpathia por los sobrevivientes rescatados, que se vendió por 86 mil libras, unos alrededor de 2 millones, 67 mil pesos mexicanos.

La subasta de recuerdos relacionados con el Titanic alcanzó un total de 72.5 millones de pesos mexicanos, indicó la BBC.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ