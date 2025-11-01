¿Se cayó SPEI? Reportan Problemas para Hacer Transferencias HOY, Sábado 1 de Noviembre

La tarde de este sábado 1 de noviembre, diversos usuarios de la banca en línea reportaron fallas en los servicios de transferencia, tanto entre cuentas del mismo banco como en operaciones interbancarias, a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las fallas están relacionadas principalmente con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual permite realizar transferencias entre distintas instituciones financieras en tiempo real.

Los reportes indican que 95 por ciento de los usuarios presenta dificultades para realizar o recibir transferencias de fondos, mientras que 5 por ciento ha tenido problemas con los pagos y 3 por ciento señala fallas en los portales web de las instituciones bancarias.

Instituciones financieras no han emitido ningún comunicado

En redes sociales, los clientes han expresado su molestia debido a que las operaciones quedan pendientes o no se reflejan en las cuentas de destino. Hasta el momento, las instituciones financieras no han emitido una postura oficial sobre la causa del problema ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

Se recomienda a los usuarios evitar realizar múltiples intentos de envío y verificar directamente con sus bancos el estatus de sus operaciones una vez que el sistema se normalice.

Historias recomendadas:

Desfile Día de Muertos CDMX 2025: Así Va la Ruta | Últimas Noticias del Recorrido Hoy En Vivo

Vinculan a Proceso a 4 Vigilantes de la UNAM por la Muerte de Aficionado del Cruz Azul