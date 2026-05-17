Trump Usa IA para Crear Foto Viral Junto a un Extraterrestre

Una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminando junto a un supuesto extraterrestre se volvió viral en redes sociales y desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

La fotografía fue compartida por el propio mandatario en su cuenta oficial de Truth Social, donde con frecuencia publica imágenes creadas con inteligencia artificial para reforzar mensajes políticos o generar conversación entre sus simpatizantes.

Foto Publicada en la cuenta oficial de @realDonaldTrump

¿Cómo se creó la imagen?

Todo indica que se trata de un montaje generado con herramientas de inteligencia artificial como Midjourney, Adobe Firefly o el generador de imágenes de ChatGPT.

Estas plataformas permiten crear escenas hiperrealistas a partir de instrucciones de texto. En este caso, bastaría con un prompt como: “Donald Trump caminando en una base militar junto a un extraterrestre realista, rodeado por agentes del Servicio Secreto”.

Posteriormente, la imagen pudo haber sido retocada para ajustar sombras, iluminación y detalles del fondo, con el fin de hacerla más creíble.

Desclasifican archivos relacionados con OVNIS

EUA Desclasifica Archivos Sobre OVNIS

La publicación coincide con un renovado interés en el fenómeno OVNI en Estados Unidos. El Pentágono inició el 8 de mayo de 2026 la desclasificación de 162 archivos secretos relacionados con Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

Los documentos incluyen reportes militares, testimonios de pilotos y análisis técnicos recopilados durante décadas. Aunque la mayoría de los casos tienen explicaciones convencionales, algunos continúan sin una conclusión definitiva.

La divulgación reavivó el debate público sobre la posibilidad de vida extraterrestre y generó una ola de contenido viral en redes sociales, contexto en el que Trump aprovechó para compartir esta llamativa imagen.

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