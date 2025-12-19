Una Casa, Un Bebé, Su Expareja y Unos Audios: Las Claves de la Muerte de la Jueza Vivian Polanía

La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida en su domicilio, ubicado en el barrio La Riviera, junto a su bebé de apenas dos meses de nacido, informaron autoridades de la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

El descubrimiento se produjo después de que el operativo de seguridad de la jueza de control de garantías perdiera contacto con ella. Tras varios intentos fallidos de comunicación, elementos de la Policía ingresaron al inmueble con apoyo de un cerrajero y en compañía de la madre de la funcionaria, donde encontraron el cuerpo de la mujer junto con su bebé.

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza de control de garantías y era ampliamente conocida por su participación en casos de alto perfil, algunos de ellos marcados por la polémica dentro del ámbito judicial colombiano.

¿De qué murió la jueza Vivian Polanía?

Jueza Vivian Polanía Foto: @heidyvivianpolaniafranco

De forma preliminar, las autoridades informaron que en el interior del domicilio no se detectaron signos de violencia ni indicios de ingreso forzado, según el reporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso precisó que la rigidez cadavérica permite estimar que el fallecimiento de la jueza habría ocurrido durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas todas las líneas de investigación mientras se llevan a cabo los análisis forenses correspondientes.

Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de establecer si la muerte fue de causa natural, derivada de una complicación médica o producto de alguna otra circunstancia.

Circulan audios de la jueza donde culpa a su expareja si algo le pasa

En redes sociales comenzaron a difundirse audios y grabaciones que presuntamente corresponden a conversaciones sostenidas entre la jueza y su expareja.

En uno de los fragmentos se escucha la frase: “Si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él”, material que ya es revisado por las autoridades como parte de la indagatoria.

El bebé, de apenas dos meses de edad, fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde especialistas confirmaron que se encuentra estable, aunque permanece bajo estricta observación médica.

Historias recomendadas: