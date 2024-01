Video | Hombre de 50 Años Recibe Regalo de Navidad por Primera Vez

Dicen que “más vale tarde que nunca” y para un hombre de 50 años este dicho lo aplicó Santa Claus, pues por primera vez le llevó un regalo.

En redes sociales, circula el video de don Goyo, quien recibió una carta de Santa Claus para explicarle por qué nunca le pudo llevar el regalo que tanto había anhelado.

El hombre no pudo leer el texto, ya que se le ve muy emocionado y con lágrimas en los ojos, y fue su esposa quien le ayudó. En la carta, Santa le dice que no pudo llevarle la avioneta que él tanto quería porque "no encontró su casa".

En ese momento, se observa al hombre soltar en llanto, mientras su esposa continúa leyendo las palabras de Santa Claus ,quien le dice que “más vale tarde que nunca”.

Papá Noel detalló que en esta ocasión supo dónde estaría Goyo gracias a la hija del señor, por lo que ahora sí llegaría su regalo. Agregó que no era la avioneta que tanto había pedido, pero estaba seguro de que le gustaría el presente.

¿Cuál fue el regalo?

Al final del video, se observa al hombre sacar de una caja un artefacto: se trata de un dron. Es entonces que el señor Goyo responde con una sonrisa de aceptación y agrado.

Y aunque no es la avioneta que él tanto había pedido, sí fue el primer obsequio que le trae Santa Claus en toda su vida.

Ante esta noble acción que tuvo la hija del señor Goyo, el video en TikTok suma ya más de un millón de likes y múltiples comentarios, reconociendo el detalle que le hizo a su padre.

Pero este gesto no fue solo para su padre, ya que en otro video se aprecia como a su mamá, Santa Claus también le explica que tampoco encontró su casa y por eso no le llevó la muñeca que tanto quería.

De la misma forma, en esta ocasión también hallaron la casa de la mujer para poder llevarle un juguete.

Al igual que su esposo, la señora se emocionó hasta las lágrimas al abrir el regalo, pues descubrió una muñeca que afirmó "sí le gusto", tanto que inmediatamente se puso a jugar con ella.

