Menor Pierde la Memoria tras Presunta Agresión en Secundaria de BC; No Reconoció a su Madre

En Ensenada, una adolescente de 14 años permanece hospitalizada tras un presunto caso de bullying ocurrido el pasado 25 de septiembre en una secundaria de San Quintín. La menor, identificada como Sara, fue trasladada a la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde continúa bajo observación médica debido a las lesiones sufridas.

Presuntamente la adolescente fue arrastrada por un compañero

De acuerdo con la versión de su familia, la agresión ocurrió dentro del plantel escolar, cuando supuestamente un compañero de clases la jaló del cabello, la tiró al suelo y posteriormente la arrastró. El incidente, según relataron, derivó en una condición delicada que requirió atención inmediata.

Roberta Martínez, madre de Sara, señaló que tras la agresión los docentes solo intentaron comunicarse sin éxito con un familiar y posteriormente enviaron a la menor a su casa. Fue la abuela de la estudiante quien notificó el estado en el que se encontraba, lo que llevó a la madre a trasladarse a la escuela y exigir explicaciones.

Según la misma versión, el maestro argumentó que el niño señalado como el presunto agresor dijo que la joven había iniciado el altercado, aunque otros alumnos presentes aseguraron que fue él quien jaló el cabello a Sara. La familia asegura que varios testigos presenciaron lo ocurrido.

La menor no reconocía a su propia madre tras la supuesta agresión

Tras lo sucedido, la adolescente presentó síntomas de desorientación y pérdida de memoria. La madre relató que, en la clínica, la enfermera le hizo preguntas básicas a Sara, pero la joven no pudo responder ni reconoció a su propia madre, lo que encendió las alarmas sobre la magnitud de las lesiones.

La niña me dijo que no me reconocía, prácticamente la niña perdió su conocimiento, no sabe quién es, no me conoce y hasta ahorita la niña sigue igual...

Expresó Roberta Martínez, quien exigió que se investigue a fondo lo ocurrido y que se garantice justicia para su hija.

La familia insiste en que la falta de reacción adecuada de la escuela agravó la situación y pide que las autoridades esclarezcan los hechos, pues temen por la salud y el futuro de la menor.

Las autoridades ya investigan el caso de Sara en Ensenada

El caso ya llegó a la Secretaría de Educación de Baja California, dependencia que confirmó que se abrirá una investigación para revisar lo ocurrido en el plantel. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre posibles sanciones o medidas inmediatas.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad escolar y en la familia de la víctima, que continúa a la espera de respuestas claras sobre lo sucedido y de avances en la recuperación de la menor.

Mientras tanto, Sara permanece bajo cuidados médicos en Ensenada, mientras su madre y familiares insisten en que el caso no debe quedar impune y que se garantice un proceso justo para determinar responsabilidades.

Información de Patricia Lafarga

RCP