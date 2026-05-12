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Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 12 de mayo

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 12 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Nota relacionada: Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 12 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 15 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 hora 40 minutos | 5 líneas
  • Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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