Atropellan a Repartidor Provocando el Cierre Parcial de la Vía Rápida Poniente en Tijuana

Un accidente en la Vía Rápida Poniente de Tijuana provocó el cierre parcial de la circulación la tarde de este miércoles 24 de septiembre, luego de que un repartidor de aplicación fuera arrollado por un vehículo. La víctima, un hombre de aproximadamente 28 años, fue atendida por paramédicos.

El lesionado fue trasladado a un hospital en condición de prioridad roja debido a la gravedad de sus heridas. Autoridades permanecieron en la zona para atender la emergencia y controlar el tráfico vehicular derivado del percance.

Información en proceso...

RCP