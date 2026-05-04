Buscan a Noé de 9 Años; Desapareció tras Salir de su Casa en San Quintín

La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Noé Zárate Hernández, un niño de 9 años de edad que fue visto por última vez la tarde del 3 de mayo de 2026 en su domicilio ubicado en las inmediaciones del ejido Francisco Villa, en San Quintín, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, la desaparición ocurrió en el propio entorno del menor, sin que hasta ahora se tengan datos sobre su posible ubicación. Ante esta situación, autoridades exhortaron a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero.

Desaparece menor de 9 años tras salir de su domicilio en San Quintín.

El reporte indica que Noé Zárate Hernández salió de su domicilio y no regresó, lo que derivó en la solicitud de apoyo público para ampliar la búsqueda. La Fiscalía, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, mantiene activo el llamado a la población para colaborar con datos que permitan ubicarlo.

Las autoridades difundieron la media filiación y señas particulares del menor con el objetivo de facilitar su identificación en caso de ser visto en algún punto de la región.

Características físicas:

Tez morena

Complexión regular

Cabello corto, lacio y negro

Ojos pequeños de color negro

Boca chica

Nariz pequeña

Lunar en el párpado izquierdo

Cicatriz en la barbilla, debajo de la boca

Vestimenta al momento de su desaparición:

Pantalón de mezclilla azul

Sudadera roja

Sandalias color rosa

Para aportar datos, se puede contactar a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada, así como comunicarse al número de emergencias 911 o realizar una denuncia anónima al 089. Las investigaciones continúan en curso mientras se mantiene activo el operativo de búsqueda en la zona de San Quintín.

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Información de Patricia Lafarga | N+

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