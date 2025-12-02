Cuatro Detenidos por Presunta Privación de la Libertad en Tijuana; Dos Son Menores de Edad

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a cuatro personas señaladas por la presunta privación de la libertad de una joven, luego de atender un reporte emitido a través de la central de radio.

Llamada anónima permite captura de presuntos secuestradores

El incidente ocurrió en la colonia Loma Bonita, donde un testigo informó al número de emergencias 911 que una mujer había sido subida por la fuerza a una camioneta tipo panel de color blanco por tres hombres y una mujer. El ciudadano siguió el vehículo mientras llegaba el apoyo policial, lo que permitió una rápida localización de la unidad.

Los agentes municipales identificaron la camioneta y, con apoyo del reportante, le dieron alcance. En el interior encontraron a una joven de 20 años, quien indicó que se encontraba en el vehículo en contra de su voluntad. Los oficiales intervinieron para resguardarla y garantizar su integridad.

En el sitio fueron asegurados José Guadalupe “N”, de 28 años; Johan “N”, de 17 años; Isaí “N”, de 17 años; y Diana Yasmin “N”, de 27 años. Las personas detenidas afirmaron presuntamente trabajar para un centro de rehabilitación, aunque la legalidad de su actuación quedó sujeta a investigación.

La víctima fue retirada del vehículo y quedó bajo resguardo de las autoridades. Tanto ella como los asegurados fueron puestos a disposición de la instancia correspondiente para continuar con el proceso legal.

De acuerdo con la corporación, la intervención oportuna fue resultado de la coordinación entre ciudadanía y autoridad, destacando la importancia de reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de una persona.

