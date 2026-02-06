Habilitarán Acceso Peatonal Temporal en Garita Calexico West de Mexicali: ¿Cuándo Abrirá?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de un acceso peatonal temporal en el puerto de entrada Calexico West, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa y agilizar el flujo de viajeros.

La apertura de las instalaciones está programada para el martes 10 de febrero de 2026 a las 10:00 de la mañana. El acceso provisional se ubicará una cuadra al este del actual cruce peatonal y contará con entre seis y ocho carriles de procesamiento.

De acuerdo con CBP, todos los peatones que ingresen o salgan de Mexicali, Baja California, deberán utilizar esta instalación temporal hasta que concluya la construcción del nuevo edificio permanente, cuya finalización está prevista para 2029.

Nuevas reglas de acceso y operación en la zona peatonal

Las autoridades informaron que en el sitio se mantendrán los servicios habituales, como el procesamiento de ingreso a Estados Unidos, emisión del formulario I-94, trámites de beneficios migratorios y servicios de caja.

Asimismo, se aplicará una política estricta de no estacionamiento frente a la instalación temporal, sobre First Street y Heffernan Avenue. Esta área quedará reservada exclusivamente para vehículos oficiales y de emergencia, por lo que no podrá utilizarse como zona de ascenso o descenso de pasajeros.

CBP señaló que esta medida forma parte de los trabajos de modernización del puerto de entrada, buscando mejorar la experiencia de cruce para los usuarios.

